طائرات إسرائيلية تقصف نقطة عسكرية لـ”حماس” شرقي غزة

غزة: قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، نقطة عسكرية تابعة لحركة “حماس” شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.

وأفاد صحافي بأن طائرات إسرائيلية قصفت نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة “حماس” شرق غزة، بالتزامن مع تظاهر العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.

فيما لم تعلق “حماس” فورا على القصف الإسرائيلي، ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الجارية قرب السياج الفاصل.

والأحد، خرج عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرات متواصلة لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل “تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة”.

(الأناضول)