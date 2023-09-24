سياسة | عربي | فلسطين

طائرات إسرائيلية تقصف نقطة عسكرية لـ”حماس” شرقي غزة

منذ 43 دقيقة

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غزة: قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، نقطة عسكرية تابعة لحركة “حماس” شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.
وأفاد صحافي بأن طائرات إسرائيلية قصفت نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة “حماس” شرق غزة، بالتزامن مع تظاهر العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.
فيما لم تعلق “حماس” فورا على القصف الإسرائيلي، ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الجارية قرب السياج الفاصل.
والأحد، خرج عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرات متواصلة لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل “تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة”.
(الأناضول)

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    سبتمبر 24, 2023 الساعة 4:41 م

    إذا ماذا تنتظرين يا حماس، يجب الرد على الإرهابيين

    رد

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