طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط 3 مستشفيات في غزة صباح الإثنين

غزة: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوى أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وأضافت أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع “أضرار وإصابات خطيرة” دون إعطاء تفاصيل.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر/ تشرين الأول إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

(وكالات)