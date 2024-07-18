منوعات | أبيض و أسود

طائرات الاحتلال تدمر مسجدا في مخيم النصيرات

18 - يوليو - 2024

حجم الخط
4

غزة: استُشهد فلسطيني وأصيب 15 جراء استهداف طائرات الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 9:56 ص

    حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث تدميرا بالبشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 11:43 ص

    اللهم دمر تل أبيب على رؤوس عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 18, 2024 الساعة 11:54 ص

    حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

    رد
  4. يقول ابن الوطن فلسطين:
    يوليو 19, 2024 الساعة 5:39 ص

    لو كنت صاحب قرار في فلسطين لقطعت اي تواصل مع العرب والمسلمين بسبب خيانتهم لفلسطين

    رد

أخبار ذات صلة

قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف
منذ 9 ساعات
الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات الحالي في غزة
منذ 11 ساعة
حماس: “لا معنى” لأي مفاوضات لوقف النار في “ظل حرب التجويع”
منذ 13 ساعة
إسرائيل تقرر عدم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 
5 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية