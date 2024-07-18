طائرات الاحتلال تدمر مسجدا في مخيم النصيرات

غزة: استُشهد فلسطيني وأصيب 15 جراء استهداف طائرات الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث تدميرا بالبشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
اللهم دمر تل أبيب على رؤوس عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
لو كنت صاحب قرار في فلسطين لقطعت اي تواصل مع العرب والمسلمين بسبب خيانتهم لفلسطين
حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث تدميرا بالبشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
اللهم دمر تل أبيب على رؤوس عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
حرب صهيونية صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
لو كنت صاحب قرار في فلسطين لقطعت اي تواصل مع العرب والمسلمين بسبب خيانتهم لفلسطين