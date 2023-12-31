سياسة | عربي | فلسطين

طائرات الاحتلال تهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في قرية الزوايدة بقطاع غزة

منذ 26 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة، بعدما قصفت الطائرات منازل وهدمتها فوق رؤوس ساكنيها.

وواصل سكان القرية انتشال جثث من تحت الأنقاض بعد الغارات الإسرائيلية.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى رامي العائدي: “قمنا بانتشال تسعة شهداء من عائلة مسالمة جداً”، مضيفاً: “تمّ استهداف منزلين مجاورين”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21672 شهيدا، و56165 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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