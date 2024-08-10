طائرات الناتو تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

برلين: أدى تحليق طائرة استطلاع روسية فوق منطقة بحر البلطيق إلى نشر طائرات مقاتلة اعتراضية من عدة دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) .

وأعلنت القوات الجوية الألمانية اليوم السبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعى أن طائرات اعتراضية من شمالي ألمانيا والسويد وبعثة المراقبة والحماية الجوية لمنطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي أقلعت لتأمين المجال الجوي للحلف ومرافقة طائرة الاستطلاع البحرية الروسية وهي من طراز آى إل – 20 إم إلى خارج المنطقة. وأضافت أن “الطائرة كانت تحلق دون خطة طيران أو اتصال بمراقبة الحركة الجوية المدنية”.

وتستخدم روسيا المجال الجوي الدولي للرحلات والطلعات الجوية العسكرية وفقا لقانون الطيران المعمول به.

ومع ذلك، قالت القوات المسلحة الألمانية إن الطائرات العسكرية الروسية تحلق دائما فى الغالب دون إشارة تعريف من أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، مما يجعلها غير مرئية بالنسبة لمراقبة الحركة الجوية المدنية.

وتقترب هذه الطلعات الجوية للطائرات الروسية من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي دون انتهاكه بالفعل. ومن المفترض أن موسكو تستخدم هذه الطلعات الجوية لاختبار ردود فعل التحالف.

(د ب أ)