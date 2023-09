طائرات بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريا في مدينة كورسك الروسية- (فيديو)

موسكو: قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريا في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.

وشنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ حزيران/ يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.

وتقع كورسك على بعد حوالي 90 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت على تلغرام “في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريا في وسط” المدينة.

وأضاف أنّ “السقف تعرّض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع”.

وألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية الشهر الماضي أضرارا جسيمة بمحطة كورسك للقطارات وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بجروح.

(أ ف ب)

Reported #drone attack on #FSB headquarters in #Kursk, Russia, Sept. 24. Governor describes it as an "administrative building." However, a cloud of smoke was indeed filmed floating over the area of the FSB building, at 51.725193, 36.185140. Slight damage to roof reported. pic.twitter.com/mAbp7ASKfH

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 24, 2023