طائرات روسية وسورية تكثف قصفها على شمال غرب سوريا الخاضع للمعارضة

عمان: قالت مصادر عسكرية إن طائرات مقاتلة روسية وسورية قصفت مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة اليوم الأحد، بينما توعد رئيس النظام بشار الأسد بالقضاء على مقاتلي المعارضة الذين اجتاحوا مدينة حلب.

وقال سكان إن أحد الهجمات في اليوم الثاني من القصف المكثف أصابت منطقة سكنية مزدحمة في وسط إدلب، وهي أكبر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بالقرب من الحدود التركية حيث يعيش نحو أربعة ملايين شخص في خيام ومساكن مؤقتة.

وذكر رجال الإنقاذ في مكان الواقعة أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأُصيب العشرات.

ويقول جيش النظام السوري وروسيا إنهما يستهدفان مخابئ قوات المعارضة وينفيان مهاجمة المدنيين.

وقصفت طائرات روسية وسورية أمس السبت بلدات أخرى في محافظة إدلب، التي سقطت بالكامل في قبضة المعارضة في أعقاب هجوم مباغت شنته المعارضة ويعد الأكثر جرأة منذ سنوات خلال الحرب الأهلية التي شهدت توقف القتال عند خطوطها الأمامية إلى حد بعيد منذ 2020.

واجتاحت قوات المعارضة مدينة حلب، شرقي محافظة إدلب، ليل الجمعة، ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار في أكبر تحد لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ سنوات.

وقال الأسد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية “الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها”.

وقال جيش السوري إن العشرات من جنوده قُتلوا في الهجوم.

وأضاف اليوم أنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات التي اجتاحتها المعارضة في الأيام القليلة الماضية. وقوات المعارضة تحالف من جماعات مسلحة علمانية مدعومة من تركيا إلى جانب هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية تمثل أكبر قوة عسكرية للمعارضة.

وتصنف الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ودول أخرى هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية.

وأودت الحرب بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، وهي مستمرة منذ عام 2011 دون أن تنتهي رسميا رغم توقف معظم المعارك الرئيسية منذ سنوات بعد أن ساعدت إيران وروسيا حكومة الأسد في السيطرة على معظم الأراضي وجميع المدن الكبرى.

المدنيون يغادرون حلب

خلت معظم الشوارع في داخل مدينة حلب من المارة وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها اليوم الأحد مع بقاء السكان المذعورين في منازلهم.

وقال شهود وسكان إن عدد المدنيين الذين يغادرون المدينة لا يزال كبيرا.

وقال يوسف الخطيب عبر الهاتف إن مقاتلين مسلحين يرفعون علم المعارضة دخلوا المدينة بمركبات. وأضاف أن بعضهم تمركز عند تقاطعات الشوارع.

أما أحمد توتنجي، التاجر في حي حلب الجديدة الغني، فقال إنه فوجئ بالسرعة التي غادر بها الجيش. وأضاف “أشعر بصدمة من الكيفية التي فروا بها وهجرونا”.

وأفاد المتقاعد عبد الله الحلبي الذي قُصف حيه قرب منطقة القصر البلدي وسط حلب بأن السكان يخشون تكرار القصف الذي قادته روسيا وأدى إلى مقتل الآلاف قبل طرد المعارضة منذ عقد.

وقالت مصادر بجيش النظام السوري إن القوات التي انسحبت من المدينة تعمل على معاودة تجميع صفوفها في الوقت الراهن، مشيرة إلى إرسال تعزيزات للمساعدة في الهجوم المضاد.

وكانت حكومة الأسد تُحكم قبضتها على حلب منذ انتصارها هناك عام 2016، عندما حاصرت قوات سورية مدعومة من روسيا المناطق الشرقية من المدينة التي كانت تسيطر عليها المعارضة وقصفتها.

وقال مقاتلو المعارضة اليوم إنهم واصلوا تقدمهم جنوبي مدينة حلب وسيطروا على بلدة خناصر في محاولة لقطع طريق الإمدادات الرئيسي لجيش النظام إلى المدينة.

وقالت مصادر من المعارضة إن قواتها سيطرت أيضا على منطقة الشيخ نجار، وهي إحدى المناطق الصناعية الكبرى في البلاد.

وأرسلت إيران آلافا من المسلحين الشيعة إلى سوريا خلال الحرب السورية وساعدت إلى جانب روسيا قوات الأسد في هزيمة المعارضة واستعادة معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

وقال مصدران بجيش النظام إن عدم وجود عدد كاف من هؤلاء المسلحين أدى إلى التراجع السريع لقوات جيش النظام السوري في الأيام القليلة الماضية. وتحظى الفصائل المتحالفة مع إيران، وعلى رأسها حزب الله، بوجود قوي في منطقة حلب.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في الأشهر القليلة الماضية ضرباتها على القواعد الإيرانية في سوريا، بينما شنت أيضا هجوما في لبنان تزعم إنه أضعف جماعة حزب الله وقدراتها العسكرية.

(وكالات)