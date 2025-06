طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا ومناطق أخرى- (فيديو)

موسكو: قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف في ساعة مبكرة من صباح السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل.

وأضاف كليتشكوف في رسالة على تطبيق تيليغرام أن “هجوما كبيرا” على موقع للبنية التحتية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.

وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقا مشتعلا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير من أي من الجانبين.

💥 Russia: Ukrainian strikes on an oil depot in Oryol region. pic.twitter.com/Asb5xinr48

— Igor Sushko (@igorsushko) December 14, 2024