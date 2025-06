طائرات مسيرة تثير قلق السكان والسياسيين في مدينة نيويورك- (تدوينة)

نيويورك: أثار رصد مجموعة من الطائرات المسيرة في منطقة مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تشمل بعض أجزاء ولاية نيوجرسي المجاورة، قلق السكان والسياسيين المحليين والوطنيين ودفع السلطات إلى إجراء تحقيقات.

وكتبت حاكمة نيويورك كاث هوتشيل على موقع “اكس” يوم الجمعة “نعرف أن سكان نيويورك رصدوا مسيرات في الجو هذا الأسبوع ونحن نقوم بالتحقيق… في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي “.

We know New Yorkers have spotted drones in the air this week & we are investigating. At this time, there’s no evidence that these drones pose a public safety or national security threat.

We are coordinating with federal partners including @FBI & @DHSgov to protect New Yorkers.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 13, 2024