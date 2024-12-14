طائرات مسيرة تثير قلق السكان والسياسيين في مدينة نيويورك- (تدوينة)

نيويورك: أثار رصد مجموعة من الطائرات المسيرة في منطقة مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تشمل بعض أجزاء ولاية نيوجرسي المجاورة، قلق السكان والسياسيين المحليين والوطنيين ودفع السلطات إلى إجراء تحقيقات.

وكتبت حاكمة نيويورك كاث هوتشيل على موقع “اكس” يوم الجمعة “نعرف أن سكان نيويورك رصدوا مسيرات في الجو هذا الأسبوع ونحن نقوم بالتحقيق… في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي “.

We know New Yorkers have spotted drones in the air this week & we are investigating. At this time, there’s no evidence that these drones pose a public safety or national security threat. We are coordinating with federal partners including @FBI & @DHSgov to protect New Yorkers. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 13, 2024

وقالت إن مكتبها يقوم بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزارة الأمن الداخلي “لحماية سكان نيويورك”.

وفي رسالة تم إرسالها يوم الخميس إلى هذين المكتبين الاتحاديين بالإضافة إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي تشرف على الحركة الجوية في الولايات المتحدة، طالب عضوا مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر، زعيم الأغلبية وكيرستن غيليبراند وعضوا مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجرسي كوري بوكر وأندرو كيم إحاطة حول نشاط المسيرات.

وجاء في الرسالة “منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ سكان في منطقة مدينة نيويورك وشمال نيوجرسي عن عدة حوادث لظهور طائرات مسيرة في الليل، مما أثار قلق السكان وسلطات إنفاذ القانون المحلية”.

(د ب أ)