طائرات مسيرة تستهدف العاصمة الروسية موسكو وتصيب مبنى شاهقا

موسكو: قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليغرام للتراسل “أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات”.

وأضاف “وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا”.

وقال سوبيانين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ “تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى”، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.

(وكالات)