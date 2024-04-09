طائرات مسيرة تهاجم مقر جهاز المخابرات في ولاية القضارف شرق السودان… ومضادات الجيش ترد

الخرطوم ـ «القدس العربي»: هاجمت قوات الدعم السريع قرية «ود النو» في ولاية الجزيرة وسط السودان مما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى من أهالي المنطقة.

واقتحمت كذلك قرية «التميد الحلاوين» وقالت لجان المقاومة أن قوة تابعة لقوات الدعم قامت بنهب عدد من السيارات والمنازل وترويع وتهديد المدنيين وسرقة الهواتف والمقتنيات الثمينة.

انتهاكات واسعة

وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة في الولاية، راح ضحيتها العشرات من الأهالي فضلا عن عمليات النهب المسلح وفرض الإتاوات ومزاعم العنف الجنسي.

بالتزامن استهدفت طائرات مسيرة أمس الثلاثاء مقر جهاز المخابرات العامة في ولاية القضارف شرق السودان، وردت المضادات التابعة للجيش على الهجوم، وأسقطت بعض المسيرات. وقالت فرانس برس إن تلك المسيرات تابعة لقوات الدعم السريع.

وتعد هذه الحادثة الثانية في قل من عشرة أيام، حيث قصفت طائرة مسيرة الثلاثاء قبل الماضي، إفطارا رمضانيا نظمته كتيبة «البراء بن مالك» المحسوبة على الإسلاميين في مدينة عطبرة التي تبعد 310 كيلو متر شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وعلى الرغم من استخدام الأطراف المتقاتلة في السودان المسيرات منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن وصول هجماتها إلى المناطق الآمنة يعد نقلة في أهداف العمليات القتالية.

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ« القدس العربي» استهدفت ثلاثة طائرات مسيرة مقارا عسكرية وحكومية تابعة للجيش في ولاية القضارف، استهدفت الأولى مقر جهاز المخابرات العامة، مما أدى إلى تدمير جزئي لمسجد المبنى وإصابة أحد عناصر الجهاز.

وهاجمت الثانية المنطقة القريبة من مباني الهيئة القضائية، بينما استطاعت دفاعات الجيش اسقاط الثالثة في منطقة قريبة من مباني الخدمة الوطنية.

وأثار هجوم الطائرات المسيرة والإطلاق الكثيف لمضادات الطائرات حالة من الهلع بين المدنيين في المدينة التي ظلت بعيدة عن معارك الجيش وقوات الدعم السريع.

سقوط 5 قتلى في هجوم لقوات «الدعم السريع» على قرية «ود النو»

وفي أعقاب الهجوم انتشرت قوات الجيش والأمن في أنحاء المدينة، أغلقت السلطات السوق الرئيسي فيها.

وحسب مصادر أمنية تحدثت لـ« القدس العربي» من المنتظر أن تفرض لجنة أمن الولاية حظر تجوال جزئي، ضمن عدد من القرارات التأمنية وحملات التقصي والتفتيش.

وقال الناشط في المجتمع المدني في ولاية القضارف جعفر خضر أن قوة مكونة من منسوبي الأمن مستنفرين- مجندين متطوعين في صفوف الجيش بتفتيش منزله الكائن بحي ديم النور.

وأشار إلى أن القوة اخطرته بأن التفتيش جاء بناء على معلومات متعلقة بهجوم «مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على بعض المواقع في الولاية» حسب بيان نشره أمس الثلاثاء على منصاته الرسمية.

وأضاف: « أنهم لم يجدوا شيئا بطبيعة الحال» مرجحا أن جهات تابعة للنظام السابق كانت مصدر المعلومة التي تمت مداهمة منزله على إثرها.

وتابع: « تقبلت التفتيش برحابة صدر، وادعو كل مواطن يراد تفتيش منزله ان يستجيب لتفتيش الجهات الأمنية برحابة صدر أيضا، وأن يبلغ عن أي سلوك مريب من قوات الدعم السريع.

ولفت إلى أن مواقف القوى المدنية ظلت راسخة ضد قوات الدعم السريع التي كونها النظام السابق، مضيفا: « كنا ضدها خلال فترة حكم النظام السابق وواصلنا ذات النهج في عهد الثورة وما بعدها».

وحمل خضر، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان مسؤولية تعزيز قوات الدعم السريع التي كان يقودها نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» قانونيا واقتصاديا وعسكريا، في وقت ظلت القوى المدنية تطالب بعودة العسكر إلى الثكنات وحل قوات الدعم السريع.

معارك سنار والجزيرة ونيالا

في الأثناء توجه نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي إلى ولاية سنار بالتزامن مع معارك محتدمة شهدتها المناطق غرب ولاية سنار وجنوب الجزيرة.

وزعمت قوات الدعم السريع أنها كبدت قوات الجيش في تلك المناطق خسائر فادحة وتمكنت من تدمير أربع مركبات تابعة للقوات المسلحة والحركات المساندة في معركة استمرت منذ الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء حتى منتصف الظهيرة.

وأشارت إلى استيلائها على (43) مركبة عسكرية بكامل عتادها وعدد من المدافع والأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى حرق اعداد كبيرة من المركبات.

وقالت قوات العمل الخاص التابعة للجيش في منطقة الشجرة العسكرية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم أنها نفذت عمليات نوعية بينما تتقدم قواتها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأشارت إلى إزالتها عددا من نقاط الدعم السريع في المنطقة، مؤكدة تأمينها منازل المواطنين والأعيان المدنية التي استعادتها قواتها.

واستهدف الطيران التابع للجيش مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بينما ردت مضادات الدعم على الهجوم. مما أدى إلى تدمير عدد من منازل الأهالي والمقار المدنية.