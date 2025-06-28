سياسة | دولي

طائرات مسيرة روسية تقتل شخصين وتصيب 6 في هجوم على أوديسا الأوكرانية- (فيديو)

منذ 15 ساعة

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كييف: هاجمت طائرات مسيرة روسية مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا ليل الجمعة/ السبت مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة آخرين، بينهم طفلان في السابعة والثالثة من العمر، حسبما قال مدير الإدارة العسكرية أوليه كيبر السبت.

وضربت إحدى المسيرات الطوابق العليا من مبنى سكني مكون من 21 طابقا، مما تسبب في اندلاع حريق. وبعد إخماد الحريق، عثر رجال الإنقاذ على جثتي زوجين بين الأنقاض، حسبما أفاد كيبر.

وقال عمدة مدينة أوديسا، هينادي تروخانوف أن الهجوم الروسي تسبب في حدوث انفجارات وحرائق في العديد من المناطق.

وكتب تروخانوف في وقت مبكر من صباح السبت على منصة تيليغرام “(سكان) أوديسا، كونوا حذرين. ابحثوا عن أماكن آمنة”.

وبعد اقتراب المسيرات الروسية القتالية من البحر الأسود تم تفعيل الدفاعات الجوية. ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو أولية لحرائق في المدينة بعدما هدأت الهجمات حوالي منتصف الليل، لكن لم يتسن التحقق من صحة مقاطع الفيديو على الفور.

(د ب أ)

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