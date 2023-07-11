طائرات مسيرة روسية تهاجم كييف ومدنا أوكرانية أخرى قبيل قمة حلف الأطلسي

كييف: شنت روسيا هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية ومنطقة خيرسون بجنوب البلاد اليوم الثلاثاء، وذلك قبل بدء قمة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا تركز على سبل مواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

لم ترد أنباء عن سقوط قتلى خلال الهجمات على كييف وأوديسا الليلة الماضية. لكن حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين قال إن القوات الروسية قصفت أنحاء من المنطقة مما أدى لمقتل امرأة في قرية سوفييفكا وإصابة شخصين في مدينة خيرسون.

وصدرت تحذيرات من وقوع ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا حيث يستمر القتال بينما تجمع قادة حلف شمال الأطلسي لعقد قمة وجه لها الكرملين انتقادات وأكد أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية أمنها.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تليغرام “هاجم العدو كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 26 من طائرات شاهد إيرانية الصنع من إجمالي 28 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن حطام طائرات مسيرة جرى إسقاطها في منطقة كييف أضر بعدد من المنازل. وقال مسؤولون إن مبنى إداريا في مدينة أوديسا تضرر، كما اندلعت النيران في رصيف بالقرب من ميناء أوديسا وجرى إخمادها سريعا.

وبعد ذلك بعدة ساعات، قال حاكم منطقة خيرسون إن مدينة خيرسون تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية المتمركزة في جزء محتل من المنطقة. وأضاف أن الضربات أصابت مقرا للمساعدات لم يحدده وخمسة مبان سكنية مما أدى لإصابة شخصين.

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، التي تستضيف اليوم قمة للحلف، إن أوكرانيا ستتلقى “رسالة إيجابية” فيما يتعلق بسعيها للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا.

(رويترز)