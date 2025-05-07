طائرات مسيّرة تهاجم قاعدة بحرية في بورتسودان

بورت سودان (السودان): تصدّت دفاعات الجيش السوداني فجر الأربعاء لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف أكبر قاعدة بحرية في البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، في رابع يوم على التوالي تتعرّض فيه للقصف مدينة بورتسودان الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه إنّ “مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنغو البحرية والمضادّات الأرضية تتصدّى لها”، في حين سمع طوال نصف ساعة أصوات مضادّات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورتسودان حيث القاعدة البحرية.

وتضمّ بورتسودان المقر المؤقت للحكومة التي جعلتها العاصمة المؤقتة في أعقاب اندلاع الحرب بين قواتها وقوات الدعم السريع.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان صراعا داميا بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، ونائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وبورتسودان، المدينة التي تمرّ عبرها المساعدات الإنسانية والتي تضمّ وكالات الأمم المتحدة ونزح إليها آلاف المهجّرين السودانيين، ظلّت نسبيا بمنأى من الحرب.

لكنّ المدينة تتعرّض بصورة يومية منذ الأحد لهجمات بطائرات بدون طيار.

وقرّر السودان الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتّحدة التي اعتبرها “دولة عدوان” واتهّمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على بورتسودان.

وأوقعت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى وأدّت لتهجير 13 مليون شخص وتسبّبت بـ”أسوأ كارثة إنسانية” في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

(أ ف ب)