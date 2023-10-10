 طائرات مسيّرة مجهولة تستهدف مجموعات مدعومة إيرانياً في سوريا

دير الزور: شنت طائرات مسيرة مجهولة المصدر، الثلاثاء، 3 هجمات على رتل لمجموعات مدعومة من إيران في مدينة البوكمال شرق سوريا.

وقال مراسل “الأناضول”، نقلاً عن مصادر محلية، إن مسيرات استهدفت رتلاً للمجموعات المدعومة إيرانياً شرق البوكمال بمحافظة دير الزور.

ولم تتحدث المصادر عن حجم الخسائر التي طالت الرتل المذكور.

والبوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية تشهد انتشاراً واسعاً للمجموعات المدعومة من إيران حليف النظام السوري.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، نفذت مسيّرات مجهولة هجمات على 3 مواقع لمجموعات مدعومة من إيران بمناطق هرابش والهري والحميضة شرق البوكمال.

وتقع دير الزور على الحدود السورية العراقية، وتوفر الاتصال البري الممتد من إيران إلى لبنان، كما تمر عبرها خطوط الأنابيب والطرق التجارية القادمة من العراق والأردن.

وسيطرت قوات النظام السوري على دير الزور وغربها بعد انسحاب تنظيم “داعش” الإرهابي منها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمساعدة روسيا والمجموعات المدعومة من إيران.

ويشرف “الحرس الثوري الإيراني” على قيادة تلك المجموعات المكونة من أفراد قادمين من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والمتمركزة في دير الزور التي حيث يعيش فيها العرب السنة.

أمّا المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في دير الزور فيسيطر عليها تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” المدعوم من الولايات المتحدة.

(الأناضول)