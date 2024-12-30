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طائرة أخرى لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية تتعرض لمشكلة في عجلات الهبوط

30 - ديسمبر - 2024

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سول: ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران جيجو إير الكورية الجنوبية تعرضت لمشكلة في عجلات الهبوط بعد إقلاعها من مطار جيمبو في العاصمة سول في طريقها إلى مدينة جيجو.

وقالت الوكالة إن الطائرة اضطرت للعودة إلى المطار وهبطت بسلام.

وكان 179 شخصا قد لقوا حتفهم صباح الأحد في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة جيجو بعد انحرافها عن المدرج خلال محاولتها الهبوط في مطار موان الدولي.

(رويترز)

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  1. يقول علي الحريري:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:31 ص

    هذه أعمال فلول الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

    رد

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