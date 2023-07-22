طائرة استطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية على ارتفاع منخفض فوق الجنوب اللبناني

بيروت: اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، اليوم السبت، الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا على الحدود الجنوبية.

ووفق ما أورده موقع “النشرة” اللبناني اليوم، “نفذت طائرة استطلاع إسرائيلية نوع /أم كا/ دون طيار طلعات استكشافية على علو منخفض فوق قرى حاصبيا والعرقوب المطلة على مزارع شبعا وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ امتدادا حتى مجرى الليطاني في البقاع الغربي”.

ويخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة.

كانت القوات الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 أيار/مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

( د ب أ )