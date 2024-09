طائرة بوينغ للركاب تقوم بهبوط اضطراري في لوس أنجليس بعد سقوط أحد إطاراتها- (فيديو)

لوس انجليس: اضطرت طائرة ركاب من طراز “بوينغ 777” إلى الهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة “يونايتد ايرلاينز” بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع “كرون 4” أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجليس الدولي حيث هبطت.

BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground pic.twitter.com/uXpHuFdzul

— BNO News (@BNONews) March 7, 2024