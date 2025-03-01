طائرة ترامب الهليكوبتر تعطل حركة الطيران في مطار بواشنطن

واشنطن: قال موقع (فلايت رادار 24) لتتبع الرحلات الجوية أمس الجمعة إن أكثر من عشرين رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن تعطلت بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.

وفرضت إدارة الطيران الاتحادية قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم الواقع قرب العاصمة الأمريكية خلال انتقال الرئيس بطائرة الرئاسة الهليكوبتر، بعد اصطدام وقع في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أودى بحياة 67 شخصا.

وأفاد موقع (فلايت رادار 24) أن 10 رحلات جوية تم تحويلها مساء أمس الجمعة إلى مطارات أخرى مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة.

وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرغ.

ولم تصدر إدارة الطيران الاتحادية تعليقا حتى الآن.

وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريغان، باستثناء طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.

وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولي عن التصادم الذي وقع في يناير/ كانون الثاني والمتوقع خلال الشهر الجاري.

(رويترز)