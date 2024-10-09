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طائرة تركية تهبط اضطراريا في نيويورك إثر وفاة قائدها أثناء الرحلة- (تدوينة)

9 - أكتوبر - 2024

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إسطنبول: أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طيارا توفي أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في نيويورك الأربعاء.

وكتب الناطق باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عبر منصة “إكس” أن الطائرة التي أقلعت مساء الثلاثاء من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول.

وأوضح الناطق باسم الشركة أن “قائد طائرتنا من طراز إيرباص 350 (…) في الرحلة (تي كاي 204) تعرض للإغماء أثناء الرحلة. وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة (المكونة من طيارين اثنين آخرين) القيام بهبوط اضطراري، لكن طيّارنا فارق الحياة قبل الهبوط”.

ولفتت الشركة التركية إلى أن الطيار، البالغ (59 عاماً)، اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري في أوائل آذار/ مارس.

(أ ف ب)

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  1. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 2:13 م

    رحمه الله

    رد
  2. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 2:39 م

    انا لله وانا اليه راجعون
    كتب الله عليه أن تأخذ روحه في الحو وليس على اليابسه
    سبحانه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
    لا إله إلا الله محمد رسول الله
    البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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