طائرة مساعدات أردنية إلى غزة تصل مطار العريش المصري- (تغريدة)

عمان: أعلن الأردن، الخميس، وصول طائرة مساعدات إغاثية إلى مطار العريش المصري، والتي من المقرر أن يتم نقل حمولتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، قوله: “إنه وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، سيصار إلى نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح”.

ولفت البيان أنه “كان في استقبال الطائرة التي هبطت في مطار العريش، سفير المملكة في مصر أمجد العضايلة، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية (رسمية) عن تسيير الطائرة، والتي تحمل على متنها مواد طبية وأدوية.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

(وكالات)