طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لإغاثة غزة

الدوحة: توجهت إلى مدينة العريش المصرية، الخميس، طائرة قطرية تحمل 41 طنا من المواد الغذائية لسكان قطاع غزة، قبيل هدنة إنسانية توسطت فيها الدوحة ومن المرتقب بدء سريانها خلال ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الطائرة، وهي تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع طائرات المساعدات القطرية 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات “في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا”، وفقا للوكالة.

ولليوم 48، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)