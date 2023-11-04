طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة- (صورة)

القاهرة: ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.
ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.
وهنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.
المتحدث باسم جيش الاحتلال يتفاخر الآن بتدمير منزل إسماعيل هنية في غزة
الصورة من بيان لنفس الجيش عام ٢٠١٤ لتدمير منزل هنية !!
جيش الاحتلال يتعمد تكثير بياناته pic.twitter.com/5MT7Yeik1e
— عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) November 4, 2023
(رويترز)
هذا يدل على ان الصهاينة دخلوا في وضع لا يعرفون ما سيدمرون وماذا سيفعلون متخبطين يبحثون عن عن اي نصر زائف حتى لو كان من البيوت او الشوارع حجارة شجر حيوانات المهم عندهم هو إشباع الإجرام الداخلي لديهم وتفريغه في اي شيئ يدمر .
هذا ماي ورؤمنون به وما يدعون اليه
إفلاس صهيونيّ حقود؛ ينمّ عن كراهيّة ليس له حدود…كلّ شيء من الحجارة سيعود؛ المهم دحر العدوان على غزّة عند الحدود…لأنّ الله القائل على لسان بلقيس: { إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؛ وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون }النمل34).أي سيفعلون ذلك الفساد في كلّ زمان ومكان.من فعل الفعيل: الأمر العظيم المنكر.والملوك هم المقاتلون من الضباط والجنود؛ لا الملوك السلاطين.ألم تقرأ قول الشاعر عمرو ابن كلثوم التغلبيّ بقوله: { فعادوا بالنهاب وبالسبايا…..وعدنا بالملوك مصفدّينا }.أي بالعساكر المقاتلين أسرى…دلالة على فخار قوّة قومه من بني تغلب؛
على عدوّهم المغلوب.