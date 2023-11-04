طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة- (صورة)

القاهرة: ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.

ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.

وهنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

المتحدث باسم جيش الاحتلال يتفاخر الآن بتدمير منزل إسماعيل هنية في غزة

الصورة من بيان لنفس الجيش عام ٢٠١٤ لتدمير منزل هنية !! جيش الاحتلال يتعمد تكثير بياناته pic.twitter.com/5MT7Yeik1e — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) November 4, 2023

(رويترز)