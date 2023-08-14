طائرة مسيرة تابعة لـ”الشاباك” الإسرائيلي تسقط في غزة

تل أبيب: أفاد إعلام عبري رسمي، مساء الاثنين، بأن طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سقطت بقطاع غزة.

وبحسب هيئة البث فإن المسيرة سقطت في غزة خلال “نشاط عملياتي”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت القناة (14) الإسرائيلية إن المسيرة سقطت في حي الزيتون شرق مدينة غزة “نتيجة عطل فني وليس لسبب عدائي”.



وأضافت أنه لا توجد مخاوف من “تسرب معلومات” من المسيرة بعد سقوطها واستيلاء الفلسطينيين عليها.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بشأن ذلك حتى الساعة (18.11 تغ).

(الأناضول)