طائرة مسيرة غامضة تظهر بالقرب من مطار فرانكفورت وتثير قلق المسؤولين

برلين ـ “القدس العربي”:

تسبب رصد طائرة مسيرة فوق مطار فرانكفورت الدولي في إلغاء وتعطل رحلات جوية في المطار مساء الخميس.

وأدت رؤية طائرة بدون طيار درون يوم الخميس في المساء إلى إلغاء وتأخير الرحلات في مطار فرانكفورت. واضطر أكبر مطار ألماني إلى إيقاف العمل لمدة 40 دقيقة، حسبما ذكرت متحدثة باسم مشغل المطار فرابورت صباح اليوم الجمعة وقد شوهدت الطائرة بدون طيار للمرة الأولى قرابة الساعة 8 مساءً، وبناءً على ذلك قام المطار بتعليق عمليات الاقلاع من المطار، وفي خطوة لاحقة قررت إدارة المطار تعليق العمل بالكامل من حوالي الساعة 8:30 مساءً حتى حوالي الساعة 9:10 مساءً.

وقالت المتحدثة إن هناك تأثيرات لا تزال قائمة حتى يوم الجمعة. وأفادت فرابورت بأنه تم إلغاء 20 رحلة مساء يوم الخميس، ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كانت جميعها ناتجة عن رصد الطائرة بدون طيار. كما تسببت الحادثة في تأخير العديد من الرحلات، ولم تتمكن المتحدثة من تحديد عدد الرحلات بدقة. تم تأجيل بعض الرحلات إلى يوم الجمعة. وطلبت إدارة المطار من المسافرين ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم والوصول إلى المطار في وقت مبكر. ويتوقع أن تشهد بعض الرحلات فترات انتظار أطول.

في ذات السياق أكدت إدارة الشرطة الاتحادية المسؤولة عن المطار اليوم الجمعة صباحًا رصد الطائرة بدون طيار وقالت إن الشرطة تبحث الحادثة والتأثيرات المتصلة بها. وعاد المطار للعمل بشكل اعتيادي