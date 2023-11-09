سياسة | عربي | العراق

طائرات مسيرة تستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية في العراق- (فيديو)

منذ 9 دقائق

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بغداد: قال مصدران أمنيان إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في أربيل بشمال العراق، اليوم الخميس، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها.

كذلك، استهدفت عبوة ناسفة دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل بشمال العراق، اليوم الخميس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات.

وأشارت مصادر أمنية أيضا إلى إسقاط طائرة مسيرة مسلحة قرب قاعدة عين الأسد الجوية العراقية ولا ضحايا.

(رويترز)

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