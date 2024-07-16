سياسة | عربي | العراق

طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

16 - يوليو - 2024

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القاهرة:  قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا اليوم الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية في غرب البلاد.

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية في العراق منذ أوائل فبراير/ شباط عندما أوقفت فصائل متحالفة مع إيران هجماتها على القوات الأمريكية.

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة.

وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير/ كانون الثاني محادثات لإعادة تقييم انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح التنظيم المتشدد أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية.

(رويترز)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 17, 2024 الساعة 3:10 ص

    الولايات المتحدة تحكمها عصابة صهيوصليبية لن تتورع عن إبادة من توصمه بما تريد لتبرر القتل والتدمير والتثري بالمال وبالمناصب وبيع السلاح وتجربته على المستضعفين وابتزاز أموال المسلمين من أيدي متواطئين بدعوى حمايتهم وأنظمتهم من أخطار!

    رد

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