طاجيكستان ستنشر دليلا لشرح طريقة اللبس المطلوبة للنساء

دوشانبي: تعتزم السلطات في طاجيكستان، وهي دولة مسلمة علمانية في آسيا الوسطى، نشر كتاب يحث النساء على ارتداء الملابس التقليدية في كل جوانب الحياة، بعد حظر البلاد أزياء أجنبية الطراز العام الماضي لمحاربة الإسلام المتطرف.

وقال المسؤول في وزارة الثقافة خورشيد نظامي لوكالة فرانس برس الأربعاء “أعددنا مسودة توصيات بشأن الملابس الوطنية للفتيات والنساء في طاجيكستان”.

وأضاف نظامي “هذا الكتاب الذي هو بمثابة توصية يعتمد على المصادر العلمية والتاريخية، وكذلك الخبراء”.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد قانون في حزيران/ يونيو 2024 يحظر “استيراد وبيع وترويج الملابس الأجنبية وكذلك ارتدائها في الأماكن العامة” بناء على طلب الرئيس غير المتنازع عليه إمام علي رحمن.

وأعيد إطلاق الحرب ضد الإسلام المتطرف في طاجيكستان، وهي جمهورية سوفياتية سابقة على الحدود مع أفغانستان، العام الماضي بعد اعتقال طاجيك متهمين بالتورط في الهجوم الدامي على قاعة “كروكوس سيتي” في العاصمة الروسية موسكو في آذار/ مارس 2024.

وكان الزعيم الطاجيكي الذي تولى السلطة منذ عام 1992 قد وصف ارتداء الحجاب بأنه “مشكلة مجتمعية”. ودعت السلطات النساء مرارا خلال السنوات الأخيرة إلى “ارتداء الملابس على الطريقة الطاجيكية”، أي “عدم ارتداء الملابس الأوروبية الفاضحة”، ولا “الملابس السوداء والحجاب”.

وقال نيزومي إن الكتاب المقرر نشره في تموز/ يوليو المقبل سيُوزّع “مجانا في البداية” وسيتضمن الكثير من الأمثلة والصور.

سيقدم هذا الكتاب الملابس التي تُدعى النساء إلى ارتدائها “حسب أعمارهن”، خصوصا “أثناء الاحتفالات، في العمل، في أوقات الراحة، في المسرح، في المنزل”، وكذلك بالنسبة “للبنات”.

وكانت السلطات قد نشرت كتبا مماثلة قبل سنوات، لكن هذا الكتاب “يتفوق على الطبعات السابقة من حيث جودة الطباعة واختيار الصور والنصوص والمصادر التاريخية”.

وأضاف المسؤول الطاجيكي أن “التقاليد محفوظة بإضافات تصميمية تتوافق مع الاتجاهات الحديثة”، مضيفا أنه “من الممكن تطوير دليل منفصل للرجال”.

وفي طاجيكستان، يُحظر إطلاق اللحية الطويلة بحكم الأمر الواقع، بحجة محاربة “الإسلاموية والتطرف الديني”، بعد انضمام الكثير من المواطنين الطاجيكيين إلى صفوف الجماعات الجهادية في سوريا والعراق عام 2015.

(أ ف ب)