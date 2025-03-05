طارق لطفي: الهجوم على أحمد السقا كان قاسياً والحجاب عادة اجتماعية

القاهرة – «القدس العربي»: أكد الفنان طارق لطفي أن الهجوم الذي تعرّض له الفنان أحمد السقا بسبب دوره في مسلسل «العتاولة» كان قاسيًا وغير مبرر، مشيرًا إلى أن هناك حملات ممنهجة ومدفوعة ضده، وليست انتقادات موضوعية.

وخلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج» حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» ، أشاد لطفي باجتهاد السقا في عمله، موضحًا أنه ملتزم للغاية، ويحرص على التواجد في موقع التصوير مبكرًا، بالإضافة إلى مراجعته المستمرة لمشاهده حتى بعد انتهاء التصوير.

وأضاف: «السقا دائم التفكير في عمله، حتى بعد انتهاء التصوير يواصل تحليل المشاهد، وكنت أنصحه بأن يأخذ قسطًا من الراحة، لكنه لا يستطيع الفصل بين حياته الشخصية والتمثيل».

وأعرب عن استيائه من الهجوم الشديد على السقا، مشيرًا إلى أنه تجنّب مشاركة بعض المنشورات التي تشيد به شخصيًا، لأنها كانت تتضمن انتقادات غير مبررة للسقا.

وتطرّق لطفي خلال اللقاء إلى رأيه في مسألة الحجاب، موضحًا أنه يقف في منطقة وسطى بين رأيين متناقضين لعلماء الأزهر؛ حيث يؤكد البعض أنه فرض ديني، فيما يعتبره آخرون عادة اجتماعية.

وقال: «لا أستطيع الجزم برأيي الشخصي في هذا الموضوع، لأنني لست متخصصًا دينيًا، ولأن تصريحاتي قد تؤثر على الجمهور. هناك من العلماء من يرى أن الحجاب فرض، بينما يرى آخرون أنه مجرد تقليد اجتماعي، وأرى أن الإنسان عليه أن يتبع قلبه في مثل هذه الأمور».

وأشار إلى أن تغطية الرأس كانت عادة شائعة بين الرجال والنساء في مختلف الثقافات، موضحًا أن «في الصعيد والمناطق الريفية، لا يزال من غير المقبول خروج الرجل من منزله دون غطاء رأس، كما أن ارتداء الطربوش كان شائعًا في مصر قبل ثورة 1952، وفي المجتمعات الغربية نجد انتشار القبعات، وبالتالي فإن الحجاب وغطاء الرأس في الأساس عادة اجتماعية».

وحول ما إذا كان قد طلب من زوجته خلع الحجاب، أوضح لطفي أنه لا يتدخل في قراراتها الدينية، قائلاً: «هذا الأمر بين الإنسان وربه، ولست وصيًا أو وسيطًا، بل ناصح فقط. ولو قررت زوجتي ارتداء الحجاب فسأدعمها».

وكشف طارق لطفي عن أنه رفض تجسيد دور شخصية مثلية في مسلسل كلام على ورق للمخرج محمد سامي، موضحًا أن سبب رفضه يعود إلى ارتباطه بعائلته.

وأضاف: «هناك فرق بين تقديم شخصية لها هدف درامي واضح، وبين تقديمها فقط كجزء من الحبكة دون مبرر حقيقي. الجمهور العربي يتأثر بشدة بالشخصيات التي يراها على الشاشة، ولذلك كنت خائفًا من أن يُقدَّم الأمر كشيء طبيعي ومقبول دون سياق واضح».

وأضاف أن الفنانين في الجيل الجديد أصبحوا أكثر تنوعًا في اختياراتهم، حيث يشاركون في أفلام الأكشن والكوميديا معًا، بينما كان هو شخصيًا يميل إلى الدراما والرومانسية، مما جعل استيعابه لطبيعة السوق السينمائي يتأخر بعض الشيء.

وأضاف أن العمل على الجزء الثاني من العتاولة كان أكثر سلاسة، بسبب التقارب الذي نشأ بين فريق العمل في الجزء الأول، مشيرًا إلى أن هذا التفاهم انعكس إيجابيًا على الأداء أمام الكاميرا، وأضفى طابعًا خاصًا على المسلسل.

يشارك طارق لطفي في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل العتاولة 2، الذي يضم في بطولته أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.