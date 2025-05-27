«طاقة» أبوظبي تتطلع إلى فرص الاستحواذ على شركات في أمريكا وغيرها

دبي – رويترز: قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن الشركة تدرس شراء شركات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي توسعها دولياً وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف نمو طموحة.

وقال ثابت في مقابلة «الولايات المتحدة سوق رئيسية بالنسبة لنا…إذا أتيحت الفرصة المناسبة أمام طاقة فسنسعى إلى استغلالها»، غير أنه لم يكشف عن أهداف بعينها.

وتمتلك «مؤسسة أبوظبي للطاقة» التابعة لصندوق الإمارة السيادي «إيه.دي.كيو»، ما يزيد قليلا عن 90 بالمئة من «طاقة» التي استثمرت في السنوات القليلة الماضية في شركات ومشروعات بعدة أسواق تضم الولايات المتحدة. واستحوذت شركة «مصدر» التابعة لـ»طاقة» العام الماضي على 50 بالمئة من «تيرا-جين» الأمريكية للطاقة المتجددة.

وقالت الإمارات هذا الشهر إنها تعتزم زيادة استثماراتها في مجال الطاقة في الولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار في العقد المقبل، مما دعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إبرام صفقات كبيرة خلال جولته في منطقة الخليج.

وذكرت «طاقة» أنها تهدف إلى إنفاق نحو 20 مليار دولار بين 2023 و2030 على النمو العضوي وغير العضوي بهدف الوصول إلى قدرة 150 غيغاوات بحلول نهاية تلك الفترة ارتفاعا من نحو 56 غيغاوات.

وأضاف ثابت أن شركة «طاقة» تفضل بشكل عام الاستحواذ على شركة متكاملة تكون لديها القدرة على التوليد وشبكات و»مسار للنمو».

وعن فرص الاستثمار المحتملة في سوريا بعدما فتح رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، قال ثابت إن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن الشركة ستراقب الوضع.

وذكر أن «طاقة»، التي جمعت 1.75 مليار دولار من بيع سندات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تحتاج حالياً إلى جمع المزيد من الديون، لكنها قد تلجأ للأسواق مرة أخرى إذا تمت صفقة اندماج واستحواذ كبيرة.

ولم تجر الشركة محادثات هذا العام مع المساهمين في شركة «ناتورجي» الإسبانية للمرافق عن شراء حصة فيها بعد التخلي عن مثل هذه المناقشات منذ ما يقرب من عام، وهو ما يتناقض مع تقرير إخباري صدر في مارس/آذار.

ورفض ثابت التعليق على سبب انهيار محادثات شراء حصة «كريتيريا» البالغة 26.7 بالمئة في «ناتورجي»، واكتفى بالقول إن هناك «بعض الأمور التي لم يُتفق عليها».

وأضاف «لا بأس في عدم التوصل إلى اتفاق، فالكل يسلك طريقه، ومن المهم أن نركز على المستقبل وفرص الدمج والاستحواذ الأخرى»ز