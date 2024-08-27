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طالبان تحظر رياضة الفنون القتالية في أفغانستان لهذا السبب

منذ 27 دقيقة

عناصر من طالبان في كابول

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إسلام آباد: حظرت حكومة طالبان في أفغانستان، رياضة الفنون القتالية المختلطة، حسبما صرح مسؤول لقناة (طلوع نيوز) التلفزيونية اليوم الثلاثاء.

وصرح أحمد الله واثق، رئيس إدارة التربية البدنية والرياضة، بأن شرطة الأخلاق في البلاد حظرت هذه الرياضة التي تتطلب الاحتكاك الجسدي الكامل بسبب طبيعتها العنيفة وخطر الموت المحتمل.

وتعتبر الفنون القتالية المختلطة، لعبة منتشرة بشكل واسع النطاق بين الشباب الأفغاني، علما بأنها ليست رياضة أولمبية لأنها لم تستوف جميع المعايير التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وصادقت حكومة طالبان يوم الخميس الماضي على قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي انتقدته بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، حيث يفرض القانون من بين متطلبات أخرى قواعد خاصة بالزي والسلوك لكل من الرجال والنساء.

وتدافع حكومة طالبان عن قانون الأخلاق الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا باعتباره انعكاسا للقيم والمبادئ الإسلامية.

(د ب أ)

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