سياسة | دولي

طالبان تسعى للإفراج عن زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان

25 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

لندن: قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حركة طالبان “ستسعى” إلى إطلاق سراح زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان “في أقرب وقت ممكن”.

واعتقل بيتر رينولدز (79 عاما) وزوجته باربي (75 عاما) أثناء سفرهما إلى منزلهما في مقاطعة باميان في الأول من فبراير/ شباط، حسبما أكد موظف في شركة التدريب التي يعمل فيها الزوجان لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واعتقلت طالبان الزوجين مع صديقة أمريكية تُدعى فاي هول، استأجرت طائرة للسفر معهما، ومترجم من شركة التدريب التابعة للزوجين “ريبيلد”.

وقالت موظفة شركة “ريبيلد” إنه تم إبلاغ المجموعة بأن رحلتهم “لم تنسق مع الحكومة المحلية”، مضيفة أن الثلاثة مسجونون في كابول.

وفي بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية يوم الإثنين، قال المسؤول في طالبان عبد المتين قاني: “يتم النظر في سلسلة من الاعتبارات، وبعد التقييم، سنسعى للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.”

وأضاف قاني أن الأجانب الثلاثة كانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وبطاقات هوية وطنية.

ولم تقدم أي تفاصيل إضافية حول سبب اعتقال الزوجين رينولدز، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

فانس: استخدام القوة العسكرية في عهد ترامب سيكون حذرا وحاسما
23 - مايو - 2025
وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود.. وسنقوم بترحيل أشخاص إلى أفغانستان وسوريا
16 - مايو - 2025
جنود بريطانيون سابقون يروون جرائم زملائهم في أفغانستان والعراق… بينها قتل أطفال مكبلين
12 - مايو - 2025
طالبان تمنع لعبة الشطرنج في أفغانستان
11 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية