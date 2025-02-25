طالبان تسعى للإفراج عن زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان

لندن: قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حركة طالبان “ستسعى” إلى إطلاق سراح زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان “في أقرب وقت ممكن”.
واعتقل بيتر رينولدز (79 عاما) وزوجته باربي (75 عاما) أثناء سفرهما إلى منزلهما في مقاطعة باميان في الأول من فبراير/ شباط، حسبما أكد موظف في شركة التدريب التي يعمل فيها الزوجان لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
واعتقلت طالبان الزوجين مع صديقة أمريكية تُدعى فاي هول، استأجرت طائرة للسفر معهما، ومترجم من شركة التدريب التابعة للزوجين “ريبيلد”.
وقالت موظفة شركة “ريبيلد” إنه تم إبلاغ المجموعة بأن رحلتهم “لم تنسق مع الحكومة المحلية”، مضيفة أن الثلاثة مسجونون في كابول.
وفي بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية يوم الإثنين، قال المسؤول في طالبان عبد المتين قاني: “يتم النظر في سلسلة من الاعتبارات، وبعد التقييم، سنسعى للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.”
وأضاف قاني أن الأجانب الثلاثة كانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وبطاقات هوية وطنية.
ولم تقدم أي تفاصيل إضافية حول سبب اعتقال الزوجين رينولدز، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية.
(د ب أ)