طالبان تسعى للإفراج عن زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان

لندن: قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حركة طالبان “ستسعى” إلى إطلاق سراح زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان “في أقرب وقت ممكن”.

واعتقل بيتر رينولدز (79 عاما) وزوجته باربي (75 عاما) أثناء سفرهما إلى منزلهما في مقاطعة باميان في الأول من فبراير/ شباط، حسبما أكد موظف في شركة التدريب التي يعمل فيها الزوجان لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واعتقلت طالبان الزوجين مع صديقة أمريكية تُدعى فاي هول، استأجرت طائرة للسفر معهما، ومترجم من شركة التدريب التابعة للزوجين “ريبيلد”.

وقالت موظفة شركة “ريبيلد” إنه تم إبلاغ المجموعة بأن رحلتهم “لم تنسق مع الحكومة المحلية”، مضيفة أن الثلاثة مسجونون في كابول.

وفي بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية يوم الإثنين، قال المسؤول في طالبان عبد المتين قاني: “يتم النظر في سلسلة من الاعتبارات، وبعد التقييم، سنسعى للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.”

وأضاف قاني أن الأجانب الثلاثة كانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وبطاقات هوية وطنية.

ولم تقدم أي تفاصيل إضافية حول سبب اعتقال الزوجين رينولدز، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية.

(د ب أ)