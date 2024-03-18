سياسة | دولي

طالبان تعلن مقتل ثمانية أشخاص في غارات جوية باكستانية

منذ 60 دقيقة

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كابول: قُتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات جوية شنّتها إسلام آباد على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، وفق ما أكد متحدث باسم حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: “عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22,30 ت غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية” في ولايتي خوست وبكتيكا.

وأكد أنه “في ولاية بكتيتا، قتل ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال”، بينما سجّل مقتل امرأتين في خوست.

ودانت حكومة طالبان “بشدة هذه الهجمات، وتعتبر هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان”، وفق ما أفاد مجاهد.

وزادت حدة التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان الى الحكم في كابول في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها، بشنّ هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.

(أ ف ب)

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