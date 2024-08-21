طالبان تمنع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول أفغانستان

كابول: قال المتحدث باسم حكومة طالبان لقناة طلوع المحلية، إن الحركة منعت مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ريتشارد بينيت من دخول أفغانستان، واتهمت المنظمة “بنشر الأكاذيب”.

وعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بينيت في عام 2022 لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في العام السابق.

ويقيم بينيت، الذي سبق أن قال إن طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات قد تعد جريمة ضد الإنسانية، خارج أفغانستان لكنه زارها عدة مرات لتحري الوضع.

ولم يرد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق. ولم يتسن التواصل بعد مع بينيت من أجل التعليق.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن بينيت “لم يتسن له الحصول على تأشيرة سفر إلى أفغانستان”.

وأضاف بلخي: “حتى بعد مطالبة السيد بينيت مرارا بالالتزام بالمهنية خلال العمل، تقرر أن تقاريره مستندة إلى أحكام مسبقة ومنحازة تضر بأفغانستان والشعب الأفغاني”.

وقال المتحدث باسم إدارة طالبان ذبيح الله مجاهد من قبل، إن طالبان تحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والعادات المحلية.

وقال لقناة طلوع إن بينيت ممنوع من زيارة أفغانستان، في إعلان نادر عن منع مسؤول أجنبي من دخول البلاد.

ونقلت طلوع عن مجاهد قوله: “تم حظر دخول السيد بينيت إلى أفغانستان لأنه مكلف بنشر الأكاذيب فيها. إنه شخص غير جدير بثقتنا… فقد اعتاد على تضخيم الأمور البسيطة والترويج لها”.

ولم تعترف أي دولة أجنبية رسميا بحركة طالبان التي مر على توليها الحكم ثلاث سنوات بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال مسؤولون أجانب، من بينهم مسؤولون من الولايات المتحدة، إن الاعتراف بطالبان معلق إلى أن تغير الحركة مسارها فيما يتعلق بحقوق المرأة بعد أن منعت معظم الفتيات فوق سن 12 عاما من الالتحاق بالمدارس والجامعات ومنعت النساء من ارتياد المتنزهات وكذلك من معظم رحلات السفر الطويلة بدون وجود محرم.

وتم تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني وفرضت الأمم المتحدة قيودا على سفر العديد من كبار مسؤولي طالبان مما يضطرهم إلى الحصول على إعفاءات لمغادرة البلاد.

وتحاول الأمم المتحدة إيجاد نهج دولي موحد للتعامل مع طالبان. والتقى مسؤولون كبار من الأمم المتحدة ومبعوثون من 25 دولة مع طالبان في قطر في يونيو/ حزيران في اجتماع انتقدته جماعات حقوق الإنسان لعدم إشراك النساء الأفغانيات وممثلي المجتمع المدني فيه.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان من كابول وتراقب قضايا حقوق الإنسان وترفع تقارير عنها.

(رويترز)