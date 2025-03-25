طالبة داعمة للفلسطينيين ومقيمة دائمة في أمريكا ترفع دعوى ضد إدارة الرئيس ترامب لوقف ترحيلها

واشنطن: أظهرت وثيقة قضائية أن طالبة أمريكية من أصل كوري تدرس بجامعة كولومبيا، ولديها إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، وشاركت في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ترحيلها.

تعيش يونسيو تشونغ (21 عاماً) في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، ولكن تم إبلاغ فريقها القانوني، قبل أسبوعين، بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في الوثيقة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونغ، أمس الإثنين، أن إدارة ترامب تقول إن وجودها في الولايات المتحدة يعيق خطط البلاد في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. ولم تُعتقل تشونغ بعد. وزار مسؤولو الهجرة مسكنها عدة مرات بحثاً عنها.

NEWS | Yunseo Chung, a 21-year-old Columbia University student, and former high school valedictorian, is suing the Trump administration over efforts to deport her. Chung, who moved to the U.S. from South Korea at age 7 and holds lawful permanent resident status, participated in… pic.twitter.com/GrlEN4SdVN — Drop Site (@DropSiteNews) March 24, 2025

وتعهد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، واتهمهم بدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأمريكية ومعاداة السامية.

ويقول المتظاهرون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن الإدارة تخلط خطأ بين انتقادهم لإسرائيل ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم “حماس”. وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بإجراءات الحكومة.

ومحمود خليل، الذي شارك في احتجاجات جامعة كولومبيا واعتُقل هذا الشهر ويطعن على احتجازه، هو أيضاً مقيم دائم بشكل قانوني في البلاد. واتهمه ترامب، دون تقديم أدلة، بدعم “حماس”، وهو ما ينفيه خليل.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونغ أن الإجراءات المتخذة ضدها “تشكل جزءاً من نمط أوسع من محاولات الحكومة الأمريكية قمع أنشطة الاحتجاج المحمية بالدستور وغيرها من أشكال التعبير عن الرأي”.

كما تقول: “تركز حملة القمع الحكومية بشكل خاص على طلاب الجامعات الذين يعبّرون علناً عن التضامن مع الفلسطينيين وينتقدون الحملة العسكرية المستمرة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن تشونغ انخرطت في سلوك مثير للقلق، بما في ذلك عندما ألقت الشرطة القبض عليها خلال احتجاج في كلية بارنارد، وصفته الوزارة بأنه “مؤيد لحماس”.

ولم يقدم المتحدث مزيداً من التفاصيل حول هذا السلوك المذكور، لكنه قال إنها “مطلوبة لإجراءات الترحيل بموجب قوانين الهجرة” وسوف تتاح لها الفرصة لعرض قضيتها أمام قاض مختص بالهجرة.

وهناك حالات أخرى مشابهة. فقد اعتقلت السلطات بدر خان سوري، وهو طالب هندي يدرس في جامعة جورج تاون، الأسبوع الماضي. وحظر قاض اتحادي ترحيله.

كما طلب مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة، من طالب بجامعة كورنيل يدعى مومودو تال تسليم نفسه، حسبما قال محاموه، مشيرين إلى إلغاء تأشيرته.

(رويترز)