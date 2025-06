طالبة داعمة للفلسطينيين ومقيمة دائمة في أمريكا ترفع دعوى ضد إدارة الرئيس ترامب لوقف ترحيلها

واشنطن: أظهرت وثيقة قضائية أن طالبة أمريكية من أصل كوري تدرس بجامعة كولومبيا، ولديها إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، وشاركت في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ترحيلها.

تعيش يونسيو تشونغ (21 عاماً) في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، ولكن تم إبلاغ فريقها القانوني، قبل أسبوعين، بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في الوثيقة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونغ، أمس الإثنين، أن إدارة ترامب تقول إن وجودها في الولايات المتحدة يعيق خطط البلاد في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. ولم تُعتقل تشونغ بعد. وزار مسؤولو الهجرة مسكنها عدة مرات بحثاً عنها.

NEWS | Yunseo Chung, a 21-year-old Columbia University student, and former high school valedictorian, is suing the Trump administration over efforts to deport her. Chung, who moved to the U.S. from South Korea at age 7 and holds lawful permanent resident status, participated in… pic.twitter.com/GrlEN4SdVN

