طالبة طب فلسطينية تحصل على حريتها في صفقة التبادل بين “حماس” وإسرائيل- (فيديوهات)

عند وصول حوالي 90 سجينًا أفرجت عنهم إسرائيل في الساعات الأولى من صباح 20 يناير 2025، في بيتونيا. ا ف ب

رام الله: نالت براءة فقها، طالبة الطب الفلسطينية، حريتها في صفقة التبادل التي تم التوصل إليها بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ أمس.

واحتضنت براءة أفراد عائلتها بعد نزولها من حافلة الصليب الأحمر البيضاء، وسط حشود من الفلسطينيين كانوا في استقبال 90 فلسطينياً أطلقت إسرائيل سراحهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وكانت فقها طالبة طب في جامعة القدس في القدس الشرقية قبل اعتقالها، وقضت حوالي ستة أشهر في سجن دامون. وقالت إنها كانت محتجزة رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة السجن غير محدد المدة، دون اتهام رسمي أو محاكمة، وهي ممارسة تستخدمها إسرائيل بشكل حصري تقريباً ضد الفلسطينيين.

فضل غزة علينا لا ننساه حتى يوم الدين” الحافظة لكتاب الله براءة فقها لحظة الأفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتـ ـلال#غزة_تنتصر pic.twitter.com/PDgsjEn4QE — قدس فيد (@quds_feed) January 20, 2025

وتقول إسرائيل إن جميع الحالات المتعلقة بالفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم كجزء من اتفاق تبادل مع “حماس” مقابل رهائن إسرائيليين تتعلق بتهم أمن الدولة.

وقالت فقها إن ظروفها في السجون الإسرائيلية كانت “مروعة”، في ظل محدودية إمكانية حصولها على الطعام والماء.

وأضافت: “كان الأمر كما لو أننا عندما نحاول رفع رؤوسنا، كان الحراس يفعلون كل ما في وسعهم ليدفعوها إلى الأسفل”.

“احنا فانتظار أسرانا وأسيراتنا ما منمل وما منكل دائمًا، لأنه هم دفعوا أيام وسنين من أعمارهم جوا السجون، فمش خسارة فيهم إنه احنا برضه نوقف ساعات ننتظرهم” – والدة الأسيرة براءة فقها التي سيتم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل تتحدث عن اللحظات الأخيرة لانتظار ابنتها. pic.twitter.com/BvzXbFUgjm — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) January 19, 2025

لكنها الآن، وقد تم لم شملها مع عائلتها، بدت على وجهها ملامح الراحة والتحدي. وقالت: “الحمد لله، أنا هنا مع عائلتي، وأنا راضية. لكن فرحتي محدودة، لأن الكثيرين منا، نحن الفلسطينيين، يعانون من التعذيب والإساءة. شعبنا في غزة يعاني. إن شاء الله، سنعمل على تحريرهم أيضاً”.

وقد عكس ذلك شعوراً أوسع نطاقاً بين جموع الحاضرين، حيث قال الكثيرون إن هذا الإفراج بمثابة لحظة فرح عابرة، بعد 15 شهراً من الموت والدمار في غزة.

(أ ب)