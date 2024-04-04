طالبت بوقف الحرب على غزة.. مظاهرات ليلية تتواصل في مدن مغربية- (فيديو)

الرباط: شارك آلاف المغاربة بعدة مدن في المملكة، في مظاهرات ليلية للمطالبة بتوقيف تجويع سكان غزة وإيصال المساعدات للقطاع.

وذكر مراسل الأناضول، أن المشاركين في هذه الوقفات والمسيرات التي جرت مساء الأربعاء، بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، طالبوا الدول العربية والإسلامية بالتحرك من أجل مساعدة الفلسطينيين، والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت عدة مدن مثل الدار البيضاء (غرب) وسيدي قاسم (شمال) وتازة وواد أمليل (شرق)، مظاهرات، رفع خلالها المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة للفصائل في غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب المؤسسات الدولية بوقف تجويع سكان غزة والحيلولة دون تهجير المدنيين.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “اسمع يا لي طبّع، كلام الصح لي ينفع، الصهيوني لك ما يشفع، هي صرخة مغربية، حماس ليست إرهابية، حماس حركة شعبية، قالوها المغاربة”.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

(الأناضول)