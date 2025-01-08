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طباعة صور لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون مرفقة بشعار “فخامة الرئيس”- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية غداً الخميس في مجلس النواب، بدأت طباعة صور لقائد الجيش العماد جوزيف عون في بيروت وهي مرفقة بشعار فخامة الرئيس.

وبدأت بلديات تتحضر لإطلاق المفرقعات النارية فور الإعلان عن انتخاب قائد الجيش، حيث بدأت أسهمه بالارتفاع مع اتجاه نواب المعارضة بمن فيهم “القوات اللبنانية” إلى تبني ترشيحه هذه الليلة بعد اجتماع في مقر رئيس حزب “القوات” سمير جعجع في معراب.

وكان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عبّر في لقائه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى بيروت وباشر اتصالاته منذ الصباح “أن حزب الله لن يقف عائقاً أمام إجماع اللبنانيين على اسم رئيس للجمهورية” بحسب بعض معلومات أولية.

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