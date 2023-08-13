«طبعة محدودة»: معرض يحتضن أعمالا للفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور

رام الله – رويترز: يتيح المعرض الفني «طبعة محدودة» للجمهور فرصة للاطلاع على نسخ من أعمال الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور تمتد على مدار خمسين عاما وممهورة بتوقعيه.

ويمكن لزائر المعرض أن يتنقل بين 21 لوحة من أعمال الفنان منصور تبرز فيها المرأة والأرض وكثير من عناوين القضية الفلسطينية التي ساهمت في نقل أعماله إلى العالمية.

وقال منصور (76 عاما)، صاحب المشوار الفني الطويل والإسهامات الكبيرة في الفن الفلسطيني على مدار عقود، خلال افتتاح معرضه في قاعة جاليري زاوية السبت «المعارض ثلاثة أنواع، معرض إذا عندك شي جديد تفرجيه للجمهور… وفي معرض ثاني للبيع إلي أنا ما بحبه»، بينما وصف (طبعة محدودة) بأنه معرض «استرجاعي لتاريخ طويل من الفن».

ولد سليمان منصور عام 1947 في بيرزيت القريبة من مدينة رام الله، وهو واحد من أبرز الفنانين الفلسطينيين ويعد أحد مؤسسي الحركة الفنية الفلسطينية. واشتهر بالعديد من لوحاته الفنية على مستوى العالم. وأقيم آخر معرض فردي له في عام 2011.

وبرزت القضايا الوطنية الفلسطينية في معظم أعماله سواء من خلال المرأة الفلسطينية بثوبها المطرز أو أشجار الزيتون والبرتقال وكذلك البحر والأماكن الدينية ومنها المسجد الاقصى.

وأوضح منصور أنه في الفترة التي عاشها جيله من الفنانين كانت القضية الفلسطينية أساسا لعملهم الفني وقد ساعدهم ذلك على الانتشار محليا وعربيا ودوليا. وقال «اهتمام العالم بالفن الفلسطيني لأهمية قضيته. في فنانين مهمين جدا في السودان وفنانين مهمين جدا بالإمارات وفنانين مهمين جدا بالمغرب بس ما إلهم هذا التألق للفنان الفلسطيني إلي القضية ساعدته كثير».

وتابع قائلا «الفنان بعكس المزاج العام لشعبه. احنا شعبنا بعد (اتفاقية) أوسلو تقريبا فقد البوصلة شوية مش عارف حاله بحالة سلام ولا بحالة تحرر ولا بحالة احتلال صار نوع من الغباش «عدم الوضوح». وبالتالي انعكس على المجتمع وبالتأكيد انعكس على الفن».

وتبرز المرأة في كثير من أعمال منصور مرتدية الثوب الفلسطيني، فهي تظهر مدافعة عن الأرض وفلاحة شامخة تساعد في قطف ثمار البرتقال أو تحمل القدس بكل ما فيها على رأسها.

وقال منصور «المرأة في لوحاتي رمز أكثر منها امرأة معينة. رمز للثورة ورمز للوطن ورمز للأرض».

واختار القائمون على المعرض عرض مجموعة تضم 21 عملا من الطبعات المحدودة الموقعة من أعمال منصور الأيقونية التي أنتجها خلال أكثر من نصف قرن. وقال يوسف حسين، مدير معرض غاليري زاوية في رام الله «اخترنا سلسلة من أعمال منصور… من السبعينات لغاية اليوم».

وقال زياد عناني مسؤول معارض غاليري زاوية إن المعرض «يحتفي بفن سليمان منصور وأعماله التي تروي حكاية من الصمود الفلسطيني والتمسك بالهوية والارتباط الوثيق بالأرض».

ومن الأعمال المعروضة من اللوحات ما أنتج في أوائل مسيرة منصور الفنية في السبعينيات مثل جمل المحامل (1974) ولوحة بعنوان القدس (1978) وتظهر فيها امرأة يافعة ترتدي الثوب الفلسطيني وتحمل الحمل ذاته الذي يحمله الرجل العجوز في (جمل المحامل) ولكن برقبة قوية مشدودة ورأس مرفوع.

كما تصور إحدى اللوحات امرأة تحمل بين يديها طبقا من القش فيه ثمار الرمان، وتصور أخرى امرأتان تنقلان البرتقال من الحقل، وثالثة لامرأة تحتضن شجرة سقطت أوراقها في فصل شتاء حقيقي وربما مجازي، بينما تحتضن امرأة في لوحة أخرى شجرة نصفها زيتون ونصفها الثاني برتقال، أو تقطف امرأة ورجل الزيتون.

وترتدي جميع نساء منصور الثوب الفلسطيني المطرز باختلاف تصاميمه، فهو أحيانا مطرز بالكامل وفي أحيان أخرى يغلف قليل من التطريز أطراف الثوب.

وجاء في بيان للمعرض «نجد في لوحة امرأة تحمل علما فلسطينيا على سارية مبالغ في طولها وتمشي بعزم في صحراء قاحلة، بينما تسير جنازة مهيبة يؤمها حشود كبيرة في لوحة طقوس تحت الاحتلال (1989) حاملة نعش شهيد مغطى بالعلم الفلسطيني وكأنه صليب كبير يذكرنا بقصة صلب المسيح».