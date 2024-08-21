طبول بعيدة (قصيدتان)

حركة صغيرة

عن هذه الحركة الصغيرة أتحدّث

حركة تأخد شكل الغرفة،

حركة في الهواء لهشِّ الأفكار السيّئة،

حركة لهَرْش الرأس

لِطرد كوابيس طويلة،

أو لإلقاء تحيّة على حشرة،

تصعد الحائط بثقة.

هذه الحركة الصغيرة،

التي نفعلها كلّنا تحت مطر كثيف،

أو في عناق طويل،

أو في مكان مُظلِم حيث الأيام تجري بلا توقّف.

٭ ٭ ٭

طبول بعيدة

أسمع الآن طبولاً بعيدة،

امرأةً تقول لليل: أنتَ تُشبهني،

شيخاً يهبط السلالم،

وسعاله يهزُّ الجدران،

فتاة تغنّي لجدّتها المريضة،

تخبرها عن الصباح الذي يركب فرساً،

ويعبر الضباب.

أسمع حديقة تهمس لوردة،

أسمع وردة تقفز من سياج،

أسمع السياج يصرخ بصمت،

خيولاً تركض بلا توقّف.

أسمع ريحاً صغيراً يفتح نافذة،

شَعراً يتطاير،

جدّة تبكي،

شيخاً يفرك عينه ليجد الصباح.

شاعر ومترجم مغربي