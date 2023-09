طبيبة ألمانية مصرية تضرب عن الطعام للإفراج عن والدها المعتقل في القاهرة- (فيديو)

فرانكفورت: أضربت الطبيبة الألمانية المصرية فجر العادلي عن الطعام مع أحد أفراد عائلتها من أجل الإفراج عن والدها بعد إلقاء القبض عليه في مصر.

وقالت فجر العادلي، وهي منتقدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعيش في فرانكفورت، اليوم الجمعة، إنها كانت في القاهرة من أجل المطالبة بـ”الإفراج الفوري” عن والدها.

وأضافت: “نحن قلقون للغاية على صحته ورعايته، خلال هذا الوقت العصيب”.

وأوضحت فجر العادلي أن أقارب آخرين وأصدقاء يعيشون في ألمانيا، يعتزمون الانضمام إلى الإضراب عن الطعام، الذي بدأته أمس الخميس.

وناشدت العائلة، التي تعيش في ألمانيا، لكنها تسافر إلى مصر في بعض الأحيان لزيارة الأقارب، الحكومة الألمانية للتدخل وممارسة الضغوط من أجل الإفراج عن علاء العادلي.

after waiting for almost 5 hours, I got the chance to talk to my father for 20 minutes..He has seen no lawyer since last sunday when his first official hearing took place and five days of sleeping on the floor

