طبيبة ألمانية مصرية تضرب عن الطعام للإفراج عن والدها المعتقل في القاهرة- (فيديو)

فرانكفورت: أضربت الطبيبة الألمانية المصرية فجر العادلي عن الطعام مع أحد أفراد عائلتها من أجل الإفراج عن والدها بعد إلقاء القبض عليه في مصر.

وقالت فجر العادلي، وهي منتقدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعيش في فرانكفورت، اليوم الجمعة، إنها كانت في القاهرة من أجل المطالبة بـ”الإفراج الفوري” عن والدها.

وأضافت: “نحن قلقون للغاية على صحته ورعايته، خلال هذا الوقت العصيب”.

وأوضحت فجر العادلي أن أقارب آخرين وأصدقاء يعيشون في ألمانيا، يعتزمون الانضمام إلى الإضراب عن الطعام، الذي بدأته أمس الخميس.

وناشدت العائلة، التي تعيش في ألمانيا، لكنها تسافر إلى مصر في بعض الأحيان لزيارة الأقارب، الحكومة الألمانية للتدخل وممارسة الضغوط من أجل الإفراج عن علاء العادلي.

after waiting for almost 5 hours, I got the chance to talk to my father for 20 minutes..He has seen no lawyer since last sunday when his first official hearing took place and five days of sleeping on the floor #Egypt #Sisi @ABaerbok @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/3qXP0ilzSR — Fagr Eladly (@fagr_eladly) August 28, 2023

اعتقلت السلطات الأمنية المصرية المواطن ـ علاء الدين سعد محمد العادلي ـ والد الناشطة السياسية ـ فجر العادلي ـ عقب وصوله لمطار القاهرة قادمًا من ألمانيا مساء 18 أغسطس لزيارة عائلة خاصة. ظهر العادلي مساء الأحد 20 أغسطس بنيابة أمن الدولة بعد يومين من الاختفاء القسري بأحد المقرات… pic.twitter.com/Fl7WufhnxX — حقهم – TheirRight (@TheirRightAR) August 31, 2023

وعلاء العادلي (59 عاما) لا يحمل الجنسية الألمانية على عكس أولاده. وجرى احتجازه مؤخرا في مطار القاهرة.

ويُتهم العادلي بـ “نشر أخبار كاذبة” والانتماء لجماعة محظورة.

اعتراضاً على تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس والدها الكيمائي علاء الدين العادلي على ذمة القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة. ويواجه اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، الناشطة فجر العادلي تقرر بدء اضراباً عن الطعام.#FreeThemAll pic.twitter.com/J3jsXEyu93 — DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) September 1, 2023

#مصر: اعتقلت السلطات المصرية علاء الدين العدلي، والد الناشطة السياسية والمدافعة الحقوقية، فجر العدلي، فور وصوله إلى القاهرة في زيارة عائلية من #ألمانيا، حيث مكان إقامته الدائم. وعلاء هو القريب الثاني المُحتجز في غضون يومَين بعد اعتقال جمال زيادة. pic.twitter.com/gROCbJwDiD — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 29, 2023

(د ب أ)