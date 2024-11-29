طبيبة عائدة من غزة تدلي بشهادة مؤثرة أمام مجلس الأمن- (شاهد)

“القدس العربي”: قالت الطبيبة العائدة من غزة، تانيا الحج حسن، أمام مجلس الأمن الدولي إن التاريخ سيسجل أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية، قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من فرض العقوبات عليها.

وبكت تانيا أثناء إلقاء كلمتها المؤثرة، مشيرة إلى قول أحد زملائها إن ما يحدث في غزة ولبنان هو تمهيد لنهاية الإنسانية.