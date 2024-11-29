سياسة | عربي | فلسطين

طبيبة عائدة من غزة تدلي بشهادة مؤثرة أمام مجلس الأمن- (شاهد)

29 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
3

“القدس العربي”: قالت الطبيبة العائدة من غزة، تانيا الحج حسن، أمام مجلس الأمن الدولي إن التاريخ سيسجل أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية، قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من فرض العقوبات عليها.

وبكت تانيا أثناء إلقاء كلمتها المؤثرة، مشيرة إلى قول أحد زملائها إن ما يحدث في غزة ولبنان هو تمهيد لنهاية الإنسانية.

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Milo:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 8:37 ص

    من الصعب أن نجد الكلمات التي تعبّر عن الألم والصدمة التي نشعر بها تجاه ما يحدث في غزة. إن شهادة الطبيبة تانيا الحج حسن تمزق القلب وتفتح أعين العالم على مأساة تتجاوز الحدود البشرية. عندما تقف أمام مجلس الأمن وتقول بصوت يملؤه الحزن إن الفلسطينيين يعيشون إبادة جماعية، لا يمكننا إلا أن نشعر بالعار من صمت العالم وتبريراته المستمرة.
    دموع تانيا ليست مجرد تعبير عن حزن شخصي، بل هي صرخة إنسانية تعكس معاناة شعب يُحرم من أبسط حقوقه. القول بأن ما يحدث هو “تمهيد لنهاية الإنسانية” ليس مبالغة، بل هو تحذير صارخ لما يمكن أن يحدث عندما يفقد العالم إحساسه بالعدالة والرحمة.
    اللهم ارحم الأبرياء، وانصر المظلومين، وأيقظ ضمائر من بقوا في غفلة.

    رد
  2. يقول qoraish:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 10:26 ص

    كلهم متواطئون.
    الجميع يعرف ما يحدث في غزة ولبنان . ولا أحد يفعل أي شيء، الجميع يتركون الظلم يستمر !!

    رد
  3. يقول abuelabed.:
    ديسمبر 4, 2024 الساعة 4:24 ص

    أيتها الطبيبة أنت تكلمي ناس فقدوا السمع والابصار والافئدة. فلا تتعبي نمفسك .

    رد

أخبار ذات صلة

محققون دوليون يتّهمون إسرائيل بـ”الإبادة” بعد تدميرها النظام التعليمي ومواقع دينية وثقافية في غزة
منذ يوم واحد
غوارديولا يوجه خطابا تاريخيا تضامنا مع غزة- (فيديو)
10 - يونيو - 2025
قافلة الصمود الجزائرية تلتحم بنظيرتها التونسية وتدخل الأراضي الليبية.. ورئيسها يؤكد: لن نترك غزة وحدها
10 - يونيو - 2025
استشهاد 36 فلسطينيا منهم 19 من منتظري المساعدات في غارات وإطلاق نار إسرائيلي منذ فجر الثلاثاء بغزة
10 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية