طبيبة عائدة من غزة تدلي بشهادة مؤثرة أمام مجلس الأمن- (شاهد)

“القدس العربي”: قالت الطبيبة العائدة من غزة، تانيا الحج حسن، أمام مجلس الأمن الدولي إن التاريخ سيسجل أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية، قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من فرض العقوبات عليها.
وبكت تانيا أثناء إلقاء كلمتها المؤثرة، مشيرة إلى قول أحد زملائها إن ما يحدث في غزة ولبنان هو تمهيد لنهاية الإنسانية.
“سيسجّل التاريخ أن الفلسطينيين وثقوا إبـ.ـ،ـادة جماعية لشعبهم قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من العقوبات”.. الطبيبة العائدة من #غزة تانيا حسن تدلي بشهادة مؤثرة في قاعة مجلس الأمن pic.twitter.com/Jw8ZL7rgIk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2024
من الصعب أن نجد الكلمات التي تعبّر عن الألم والصدمة التي نشعر بها تجاه ما يحدث في غزة. إن شهادة الطبيبة تانيا الحج حسن تمزق القلب وتفتح أعين العالم على مأساة تتجاوز الحدود البشرية. عندما تقف أمام مجلس الأمن وتقول بصوت يملؤه الحزن إن الفلسطينيين يعيشون إبادة جماعية، لا يمكننا إلا أن نشعر بالعار من صمت العالم وتبريراته المستمرة.
دموع تانيا ليست مجرد تعبير عن حزن شخصي، بل هي صرخة إنسانية تعكس معاناة شعب يُحرم من أبسط حقوقه. القول بأن ما يحدث هو “تمهيد لنهاية الإنسانية” ليس مبالغة، بل هو تحذير صارخ لما يمكن أن يحدث عندما يفقد العالم إحساسه بالعدالة والرحمة.
اللهم ارحم الأبرياء، وانصر المظلومين، وأيقظ ضمائر من بقوا في غفلة.
كلهم متواطئون.
الجميع يعرف ما يحدث في غزة ولبنان . ولا أحد يفعل أي شيء، الجميع يتركون الظلم يستمر !!
أيتها الطبيبة أنت تكلمي ناس فقدوا السمع والابصار والافئدة. فلا تتعبي نمفسك .