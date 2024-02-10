طبيبة فلسطينية تتحدى الرصاص الإسرائيلي لإنقاذ مصاب بخان يونس- (فيديو)

غزة: تداولت صفحات فلسطينية إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيديو لطبيبة تحدت الرصاص الإسرائيلي لإنقاذ شاب مصاب أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي وهي تركض منحنية الظهر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من بوابة المجمع الداخلية نحو الخارج لإنقاذ شاب أصابه رصاص قناص إسرائيلي وبقي ينزف وهو ملقى على الأرض.

الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي تتحدى الرصاص

الإسرائيلي لإنقاذ شاب مصاب أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة #خانيونس جنوبي قطاع #غزة https://t.co/VPgm90BbeE pic.twitter.com/OYmXfXogpE — Anadolu العربية (@aa_arabic) February 10, 2024

وتواصل الطبيبة العسولي عملها بلا انقطاع رغم نزوحها عن منزلها الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الجديدة، شرق مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان، إن العسولي “لم تمتنع عن إنقاذ الشاب المصاب رغم الخطر الذي عرضت نفسها له”، حيث سبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي مسعفي المصابين بشكل مباشر.

وأشاد ناشطون بـ”جرأة وشجاعة الطبيبة العسولي”.

النموذج الإنسان..

الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي التي خاطرت بحياتها لإنقاذ الجرحى.. pic.twitter.com/pGRSxsgeZk — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 10, 2024



ويواصل الجيش الإسرائيلي حصار مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لليوم 20 على التوالي، وسط إطلاق نار واستهداف متكرر لمحيطيهما ولكل جسم متحرك.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “قوات الاحتلال تطلق النار الكثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي”.

وأضافت: “وقوع شهيد وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار المكثف باتجاه المجمع”.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تعجز “عن الحركة بين مباني المجمع جراء الاستهداف”.

وأعربت الوزارة عن خشيتها على “حياة 300 كادر صحي و450 جريحا ومريضا و10 آلاف نازح داخل المجمع”.

وطالبت المؤسسات الأممية بدخول المجمع لـ”حمايته وحماية كل المتواجدين بداخله”.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خان يونس وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.