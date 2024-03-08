طبيبة من غزة توجّه رسالة إلى نساء العالم في يوم المرأة

غزة: من غرفة العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمالي غزة، توجّه الطبيبة إيمان أبو جلهوم رسالتها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتشرح الظروف العصيبة التي تواجه المرأة الفلسطينية في غزة في ظل الحرب الوحشية والحصار.