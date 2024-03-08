سياسة | عربي | فلسطين

طبيبة من غزة توجّه رسالة إلى نساء العالم في يوم المرأة

8 - مارس - 2024

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غزة: من غرفة العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمالي غزة، توجّه الطبيبة إيمان أبو جلهوم رسالتها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتشرح الظروف العصيبة التي تواجه المرأة الفلسطينية في غزة في ظل الحرب الوحشية والحصار.

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  1. يقول Dr arabi:
    مارس 8, 2024 الساعة 9:12 ص

    حماك الله يا دكتوره إيمان ، وحمى الله كل نساء غزة ورجالها وأطفالها

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 11:17 ص

    يا للعار يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم 🇵🇸☝️🔥🚀👹🚀🚀

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