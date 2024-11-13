طبيب بريطاني: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى في غزة

لندن: قال نظام مامودي الطبيب البريطاني الذي خدم بقطاع غزة لمدة شهر إن المسيرات الإسرائيلية تستهدف المدنيين الجرحى على الأرض بعد القصف بالطائرات.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، في جلسة للجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني بعنوان “الوضع الإنساني في غزة”.

وأوضح مامودي أنه خدم في غزة لمدة شهر بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وقال إن “المسيّرات تخلق الخوف” وإن لديها أيضا القدرة على إطلاق النار، وإنها تفتح النار على المدنيين.

وأشار إلى أن المسيرات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات بعد القصف بالطائرات.

وأضاف: “بعد سقوط القنابل على مكان مزدحم حيث توجد الخيام، كانت المسيرات تأتي وتطلق النار على الأطفال والمدنيين”.

وأفاد أن الرصاص المستخدم في هجمات المسيرات يعد أكثر ضررا من الرصاص العادي.

وأردف: “لاحظت في الرصاص المستخدم في المسيرات أنه يدخل الجسم ويتحرك داخله، مما يتسبب في العديد من الإصابات الداخلية”.

وذكر أن طفلا أخبره أثناء إجراء عملية جراحية له أنه بعد أن سقطت القنبلة، كان ملقى على الأرض، فجاءت مسيّرة، حلّقت فوقه وأطلقت النار عليه.

وتابع: “كان هذا عملا متعمدا ومستمرا، حيث كانت هناك استهدافات يومية للمدنيين”.

(الأناضول)