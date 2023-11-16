طبيب بـ”المعمداني” في غزة: استهداف الإسعاف يعيق إحضار الجرحى

إسطنبول: قال طبيب في المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة إن وجود الدبابات الإسرائيلية و”استهدافها المستمر لطواقم الإسعاف يحول دون إحضار الجرحى” من الأماكن التي تتعرض للقصف في غزة.

وأفاد الدكتور غسان أبو سكر، جراح تجميل وترميم بالمستشفى، أنه “بعد انهيار مستشفى الشفاء قبل 5-6 أيام أصبح مستشفى المعمداني الوحيد بمدينة غزة”.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مرارا حركة “حماس” والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة “كابوس”، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، وعاد ليقتحمه للمرة الثانية في المساء من المدخل الجنوبي.

وأوضح أبو سكر أن عدد الجرحى في المستشفى يفوق 500، لكن “الإمكانيات داخله محدودة جدا”.

(الأناضول)