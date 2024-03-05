طبيب مغربي: وضع غزة الصحي مأساة فوق المأساة

الرباط: “مأساة فوق المأساة”.. بهذه الكلمات لخص الطبيب المغربي زهير لهنا، الصورة القاتمة للوضع الصحي في قطاع غزة، بعدما أمضى شهرا متطوعا تحت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 5 أشهر.

لهنا (56 عاما) سلط الضوء على ملامح هذه المأساة، مبينا أنها تشمل غياب الكثير من الأدوية ونقص الكادر الطبي وعدم توفر أسرّة كافية للمرضى، وغياب البيئة المعقمة داخل المستشفيات ما يرفع عمليات بتر الأطراف، فضلا عن المخاطر الحياتية التي يواجهها الأطباء.

وبسبب تركيزه على العمل التطوعي في مناطق الحروب والنزاعات، لُقب لهنا في الأوساط الطبية بالمغرب باسم “طبيب الفقراء”؛ إذ سبق أن سافر إلى سوريا عام 2014، وإلى قطاع غزة أكثر من مرة منها مرتان إبان حربي 2009 و2014، كما ساعد مرضى في عدة دول إفريقية.

صعوبة الوصول إلى غزة

وحول كيفية وصوله إلى غزة خلال الحرب للعمل متطوعا، أوضح لهنا أن الأمر لم يكن سهلاً، إذ حاول في البداية مع مجموعة أطباء فلسطينيين في “تجمع فلسطينيي أوروبا” التوجه إلى غزة عبر معبر رفح مع بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، لكن الأمر لم ينجح حيث “كانت الحدود مقفلة كليا”، كما يقول.

وأضاف: “مع الوقت والضغط، تم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات التي لا تزال شحيحة حتى الآن”، مشيرا إلى أنه مع فتح المعبر، بدأت الوفود التطوعية الطبية تدخل إلى غزة.

في ذلك الوقت عاود لهنا الكرة لينجح أواخر يناير/ كانون ثاني 2024 في الدخول إلى غزة ضمن وفد تابع لمنظمة “رحمة حول العالم” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الوفد ضم 20 طبيبا آخرين، منهم أطباء بريطانيون وأردنيون وأمريكيون وفرنسيون.

تطوع تحت القصف الإسرائيلي

وكما كان الدخول إلى غزة صعبا، واجه الطبيب المغربي كسائر المتطوعين مخاطر وتحديات كبيرة، جراء قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المنشآت الصحية وحصارها.

وحول ذلك، قال إن الوفد الطبي التي كان يرافقه، لاحظ بعد دخوله إلى غزة في 20 يناير، أن الذهاب إلى شمال القطاع “شبه مستحيل” جراء قطع الجيش الإسرائيلي للطرق المؤدية إلى هناك.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، تم الاتفاق على تقسيم الوفد إلى قسمين؛ الأول يعمل في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، والثاني يعمل بمستشفى ناصر في المدينة ذاتها.

وأضاف أن القسم الذي قرر العمل في مستشفى ناصر لم يتمكن من ذلك؛ لأنه “وجد المستشفى محاصرا من قبل قوات الاحتلال”، وكان الدخول أو الخروج من المستشفى “شبه مستحيل بسبب قناصة جيش الاحتلال”، فضلا عن أنه يمكن اعتقال أو قتل كل من يخرج منه.

لذلك، وفق لهنا، “قرر الوفد الطبي كله في نهاية المطاف العمل في المستشفى الأوروبي، باستثناء 3 من أفراده خاطروا بحياتهم، وذهبوا إلى مستشفى الأقصى للعمل هناك”.

في المستشفى الأوروبي لم يجد لهنا قسما لتخصصه النساء والولادة، لذلك عمل على مساعدة الطاقم الطبي هناك، قبل أن يتطوع بمستشفى رفح للأم والطفل الإماراتي، وهو الوحيد المخصص للولادات جنوب مدينة رفح.

وواصفا ظروف عمل الأطباء، ومن ضمنهم المتطوعون، في غزة أثناء الحرب، قال لهنا إن “الأطباء يتحدون الموت لإنقاذ الجرحى والمرضى”.

ولفت إلى أن الطاقم الطبي في المستشفى الأوروبي مثلا كان يبيت بـ4 غرف داخل المستشفى، على اعتبارها شبه آمنة، حيث لا تتعرض للقصف إلا قليلا، وفي حالات نادرة.

واعتبر أن “الحياة في ظل الحرب ليس سهلة”؛ فالطبيب يحصل على وجبة واحدة في اليوم، لكنه “في حالة أحسن بكثير من باقي المواطنين” في غزة.

ولفت إلى أن “الحالة في المستشفى تبقى أحسن بكثير خارجه بالنسبة للطاقم طبي”، حيث “يتوفرون على الماء والكهرباء والإنترنت رغم تغطيته الضعيفة”.

بتر الأطراف في غياب التعقيم

وقياسا على المستشفى الأوروبي الذي عمل به، قال الطبيب إن المستشفى “أصبح كالقرية، حيث استقبل في داخله وخارجه الكثير من النازحين، الذين يُقدرون بـ25 ألفا، ويضطر المواطنون إلى المبيت فيه”.

وأضاف أن هذه البيئة التي “تتسم بالاكتظاظ والغبار الناتج عن الدمار تساهم في التعفنات”؛ ما يؤدي إلى مخاطر صحية.

وأوضح: “للأسف، تعرضت جروح بعض المصابين للتعفن خلال العمليات التي أجريناها لهم؛ نتيجة الوضع غير الصحي داخل المستشفى”، في إشارة إلى عدم توفر الأجواء المعقمة، التي تتطلبها تلك العمليات.

ولفت الانتباه إلى النقص الكبير على مستوى الكادر الطبي في غزة؛ لأن “هناك استنزافا له بسبب كثرة الجرحى والمرضى”.

قصص مأسوية

متطرقا إلى قصص مأسوية آلمته، قال لهنا إن جراحا أمريكيا من أصول سورية اسمه براء، أبلغه عندما انتهت مهمته بأنه بتر خلال 15 يوما فقط، أطراف أشخاص يزيد عددهم بأكثر مما قام ببتره خلال 5 سنوات.

وأضاف أن هذا الطبيب ذاته قال له إنه اضطر في يوم واحد إلى بتر أطراف نحو 15 حالة، واصفا هذا الأمر بـ”المؤلم”.

وأشار لهنا إلى أن الأطباء في غزة يواجهون مصاعب في التعامل مع بعض الإصابات؛ حيث يموت المصابون بإصابات بليغة، ناهيك عن مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الفشل الكلوي، التي بات الحصول على أدويتها صعبا.

وزاد: “إضافة إلى ذلك تكمن المشكلة في صعوبة إيجاد مكان لاستضافة المرضى عندما يتم علاجهم؛ مما يساهم في تدهور حالتهم الصحية مجددا عندما يضطرون للبقاء في خيام مكتظة”.

ووصف الوضع المعيشي في رفح بالصعب بسبب الاكتظاظ ودمار البنية التحية مثل الصرف الصحي، وعدم الاستحمام لانقطاع المياه، وقلة النوم، وغياب الراحة النفسية.

وأشار إلى أن الأهالي في غزة “يعيشون حالة رعب وضبابية من المستقبل، ناهيك عن تدمير ماضيهم، والتجويع الذي يتعرضون له خاصة شمال القطاع”.

وقال لهنا إنه كان يظن أن “الحصار والتجويع أصبح من القرون الوسطى ومن الماضي، إلا أنه رآه بأم عينه في غزة”.

وأضاف أنه بعدما زار العديد من البلدان أثناء الحروب على مدار 25 عاما “لم ير في حياته مثل ما يجري في القطاع من فظائع”.

ارتفاع الولادات في غزة

وبخصوص ارتفاع نسبة الولادات بغزة في ظل الحرب، أوضح لهنا أن الأهالي يستبشرون بالحياة مع الولادات الجديدة.

واعتبر أن “الإيمان لدى الغزاويين هو الذي يبقيهم صامدين بعد فقدان أقاربهم جراء القصف”.

وبخصوص صعوبة وصول الأطباء المتطوعين إلى غزة، قال إن “المشكل يكمن في التنسيق، ولابد من إيجاد القنوات؛ لأن الدخول إلى غزة ليس بالأمر السهل، ويتطلب موافقة أولية (من السلطات المصرية)، والتنسيق مع جمعية ذات ثقة”.

الدروس المستفادة

وبشأن الدروس المستفادة من تجربة غزة بعدما غادرها في 25 فبراير/شباط، قال لهنا: “من يساعد الناس إنما يساعد نفسه، ومن يذهب إلى الناس يذهب إلى نفسه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتيح للإنسان اكتشاف نفسه، ومعرفة الأمور التي ينبغي فعلها وتلك التي يمكن الاستغناء عنها”.

واستدرك قائلا: “الطبيب في هذه الحالات يستفيد أكثر مما يعطي على الصعيد الشخصي”.

واعتبر أن “المرء يفكر في الموت بالنظر إلى مظاهر الموت الذي يوجد في كل مكان (في غزة)؛ وبالتالي فإن ذلك يدفعه إلى مراجعة النفس والمستقبل والأولويات”.

وزاد: “يستفيد الإنسان كثيرا، لأنه يعود من هناك غنيا بالتجربة، وعندما نذهب إلى إخواننا الفلسطينيين فإنهم يستبشرون، ويقولون إنه رغم كل هذا الخذلان، هناك إخوان لنا في الدين والإنسانية يأتون لمساعدتنا”.

(الأناضول)