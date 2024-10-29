سياسة | عربي | فلسطين

طبيب نرويجي يعلق على فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة- (شاهد)

29 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
4

“القدس العربي”: خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN علق الطبيب النرويجي، مادس غيلبرت، على مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة وظهر فيه متأثرًا خلال حديثه عما حدث بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى وعن استشهاد نجله، وقال غيلبرت الذي تطوع في السابق للعمل داخل غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام إن ما يحدث في غزة “جريمة حرب بكل تأكيد”.

وقال الطبيب: “أحاول تمالك نفسي”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 1:11 م

    To put an end to Zionism colonizer and entity…it will be the cure for this human tragedy
    Stop 🛑🛑🛑🛑 this Maniac situations…

    رد
  2. يقول alaa:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 1:30 م

    والعالم معظمه صامت وحسبنا الله ونعم الوكيل

    رد
  3. يقول abuelabed.:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 5:39 ص

    لا يهم العالم المتخاذل ولكن مصيبتنا فى أبناء جلدتنا الذين يرون ما يحدث ولا حياة لمن تنادي.

    رد
  4. يقول ابو باسل:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 12:55 م

    كلهم يصرحون ويكتبون ولكنهم لا يفعلون شيئا فقط كلام لا يقدم ولا يؤخر
    فمثلا هذا الطبيب لو عقد لقاءات مع أطباء في النرويج .وطالبهمبالتضامن مع نظرائهم من الأطباء الن رد ويجيين وطالبوا بوقف التعاون مع أطباء اسرائيل .وطالب شركات الأدوية بعدم التعاون مع الشركات الاسرائيلية
    وشكل مجموعة تدعو لمقاطعة اسرائيل ومقاطعة الشركات الطبية التي تتعامل مع اسرائيل .اليس افضل من كل الأحاديث التي يجريها لماذا لا يبادر عقد ندوات ونقاشات مع الأطباء في بلاده يبين جرائم اسرائيل
    نحن نعلم أن الشعوب الغربية لاتهتم بالسياسة وومايجري خارج بلادها وكل همها الحياة المرفهة وكل مايمسعها

    رد

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
15 - أغسطس - 2025
“اسكت يا أنس”.. إسرائيل قتلت الصحافيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة 
15 - أغسطس - 2025
فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة 
14 - أغسطس - 2025
طفلان من غزة يخطفان الأنظار في حفل توزيع ميداليات كأس السوبر الأوروبي- (صور)
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية