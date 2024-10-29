طبيب نرويجي يعلق على فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN علق الطبيب النرويجي، مادس غيلبرت، على مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة وظهر فيه متأثرًا خلال حديثه عما حدث بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى وعن استشهاد نجله، وقال غيلبرت الذي تطوع في السابق للعمل داخل غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام إن ما يحدث في غزة “جريمة حرب بكل تأكيد”.

وقال الطبيب: “أحاول تمالك نفسي”.