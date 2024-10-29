طبيب نرويجي يعلق على فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN علق الطبيب النرويجي، مادس غيلبرت، على مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة وظهر فيه متأثرًا خلال حديثه عما حدث بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى وعن استشهاد نجله، وقال غيلبرت الذي تطوع في السابق للعمل داخل غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام إن ما يحدث في غزة “جريمة حرب بكل تأكيد”.
وقال الطبيب: “أحاول تمالك نفسي”.
To put an end to Zionism colonizer and entity…it will be the cure for this human tragedy
Stop 🛑🛑🛑🛑 this Maniac situations…
والعالم معظمه صامت وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا يهم العالم المتخاذل ولكن مصيبتنا فى أبناء جلدتنا الذين يرون ما يحدث ولا حياة لمن تنادي.
كلهم يصرحون ويكتبون ولكنهم لا يفعلون شيئا فقط كلام لا يقدم ولا يؤخر
فمثلا هذا الطبيب لو عقد لقاءات مع أطباء في النرويج .وطالبهمبالتضامن مع نظرائهم من الأطباء الن رد ويجيين وطالبوا بوقف التعاون مع أطباء اسرائيل .وطالب شركات الأدوية بعدم التعاون مع الشركات الاسرائيلية
وشكل مجموعة تدعو لمقاطعة اسرائيل ومقاطعة الشركات الطبية التي تتعامل مع اسرائيل .اليس افضل من كل الأحاديث التي يجريها لماذا لا يبادر عقد ندوات ونقاشات مع الأطباء في بلاده يبين جرائم اسرائيل
نحن نعلم أن الشعوب الغربية لاتهتم بالسياسة وومايجري خارج بلادها وكل همها الحياة المرفهة وكل مايمسعها