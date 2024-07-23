طبيب يهودي ـ أمريكي: لم أشاهد في حياتي أطفالاً مقطّعين كما رأيت في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: قال الطبيب اليهودي الأمريكي مارك بيرلموتر، إن كل الكوارث التي شهدها مجتمعة، لا تعادل مستوى المجازر التي رآها ضد المدنيين خلال أسبوعه الأول فقط في غزة.

وبيرلموتر، وهو طبيب يهودي أمريكي، وجراح عظام من ولاية كارولينا الشمالية، ونائب رئيس الكلية الدولية للجراحين، تطوع في غزة من نهاية أبريل/نيسان وحتى النصف الأول من مايو/أيار 2024.

وحسب ما نشرته قناة «CBS» الأمريكية، فقد أوضح أن غالبية الضحايا المدنيين هم من الأطفال، مضيفاً: «لم أرَ مثل ذلك من قبل، لقد شاهدت عدداً كبيراً من الأطفال الذين تم حرقهم بشكل غير مسبوق، ولم أشاهد في حياتي أطفالاً مقطعين كما رأيت في غزة».

وتابع: «رأيت أجساداً ممزقة، وسُحقت تحت المباني، لقد أخرجنا شظايا بحجم أصبعي من أطفال صغار، وهناك أيضاً رصاص قناصة، لقد عالجت أطفالاً أطلق عليهم الرصاص مرتين».

وفي رده على تساؤل: «هل تقول إن الأطفال في غزة يتم إطلاق النار عليهم من القناصة؟» أجاب: «بالتأكيد لدي وثائق لطفلين أُطلق على أحدهما النار بدقة في منطقة الصدر، وكذلك على جانب الرأس مباشرة».

وأضاف: «لا يصاب طفل صغير برصاصتين عن طريق الخطأ من القناص».

وبيّن أن هذا الوضع يعكس صورة قاتمة لمستوى العنف المستهدف ضد الأطفال الأبرياء في المنطقة، مؤكداً أنها جريمة ضد الإنسانية لا تُحتمل.

وفي تعليقه على الإصابات النفسية للأطفال، تساءل الدكتور بيرلموتر: «كيف يمكن للطفل أن يتحمل مشاهدة عائلته تُباد أمام عينيه؟… كيف يمكن إصلاح ذلك؟».

وأضاف أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أفراد أسرتهم كبير لدرجة أن الأطباء قاموا بابتكار مصطلح خاص لهذا الوضع وهو (طفل جريح ليس لديه عائلة على قيد الحياة).

وفي رده على تساؤل «كم عدد الأطفال المعرضين لخطر المجاعة في غزة؟» قال الطبيب بيرلموتر: «جميعهم».

واتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ حملة تجويع متعمدة، فيما قال المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، إن المساعدات التي تصل إلى غزة «قليلة جداً».

وتُظهر شهادته القاسية التجاوزات الفادحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، وبالأخص الأطفال في غزة، مما يدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لحماية الأرواح وحقوق الإنسان الأساسية، وفق القناة الأمريكية.

كذلك تحدث أكثر من عشرين طبيباً في غزة مؤخراً لصحيفة «صنداي مورنينغ» عن إصابات ناجمة عن طلقات نارية تعرض لها الأطفال.

أحد الأطباء الأمريكيين قال إنه قام بمراجعة صور الأشعة المقطعية للتأكد مما شاهده لأنه «لم يكن يعتقد أن هذا العدد الكبير من الأطفال يمكن أن يدخلوا مستشفى واحدا مصابين بطلقات نارية في الرأس» مشيراً إلى أن بعض الحوادث تم توثيقها بالفيديو.

الجبهة الشعبية: شهادته دليل على جرائم الحرب الإسرائيلية

فيما قال الطبيب فيروز سيدوا: «الوضع كارثة، كابوس، جحيم على الأرض، إنه كل هذا وأكثر سوءًا».

أما الدكتورة زينة صالحة، فقد بينت أنه «لم نكن نملك معقم اليدين أو الكحول أو حتى الصابون في معظم الأوقات»».

فيما أفاد طبيب من ولاية فرجينيا: «نرى جميعنا إصابات بطلقات نارية هنا في الولايات المتحدة، ولكننا لم نرَ شيئًا مثل إصابات الأطفال في غزة».

كما أفاد طبيب تخدير آخر من نفس الولاية بأنه خلال أسبوعين في غزة، شاهد إصابات بأعيرة نارية للأطفال بواقع يومي تقريبًا (ما لا يقل عن 30 حالة إجمالاً).

وأشار طبيب من شيكاغو: «كنت أعتقد أن هؤلاء الأطفال كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، ولكن أدركت أن الأمر كان متعمداً؛ الرصاص كان يستهدف هؤلاء الأطفال عن عمد».

وأكدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن شهادة طبيب أمريكي عمل مؤخرا في قطاع غزة، تكشف وحشية الاحتلال واستهدافه المتعمد للأطفال بأسلحة أمريكية الصنع.

وأوضحت في بيان أصدرته أن «الشهادة المؤلمة والصادمة» للطبيب بيرلموتر، العائد مؤخراً من غزة لمحطة التلفزة الأمريكية «سي بي أس» حول ما شاهده من فظائع ارتكبها جيش الاحتلال في غزة خاصةً بحق الأطفال يعد «دليلا جديدا وموثقا على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة بشراكةٍ أمريكية مباشرة». وقالت إن ⁠تصريحات بيرلموتر بأنه رأى الأطفال يستهدفون عمداً برصاص القناصة حتى الموت، وأنه لم يشاهد في حياته أطفالاً ممزقين ومصابين بهذه الطريقة البشعة كما رأى في غزة، تمثل «شهادة جديدة على الاستهداف الممنهج للأطفال من قبل الجيش الصهيوني المجرم، كعقيدة ثابتة من حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا».

وأشارت إلى أن ⁠ادعاءات جيش الاحتلال على المحطة الأمريكية نفسها أنه لا يستهدف الأطفال، ورفضه لهذه الادعاءات، «تُكذبها الأدلة الميدانية اليومية الموثقة، والشهادات الحية التي تكشف بوضوح وحشية هذا الجيش، واستهدافه المتعمد للأطفال والمدنيين العزل، مما يؤكد مجدداً أنه الجيش الأكثر قذارة وإجراماً في التاريخ الحديث».

وأوضحت أن ⁠الأسلحة التي تستخدم في قتل الأطفال في غزة هي أمريكية الصنع، لافتا إلى الجسر الجوي الأمريكي المستمر الذي ينقل شاحنات أسلحة متنوعة، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً والتي تحدث دماراً هائلاً، وإصابات جسيمة وتشوهات بحق المدنيين والأطفال.

وقالت «إن عدد الأطفال الذين استشهدوا بهذه الأسلحة الأمريكية وبنيران وقذائف نظام الإبادة الصهيونية لا مثيل له في التاريخ، ولا يمكن مقارنته بأي صراعات أخرى».

وعادت التأكيد على أن ⁠شهادة الطبيب الأمريكي تعد «دليلا صارخا على جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل. هذه الشهادة يجب أن تكون صرخة غاضبة تفضح جرائم الاحتلال والمتواطئين معه في كل مكان».

وقالت «إن هذه الشهادة الموثقة يجب أن تُحال فوراً إلى المحاكم الدولية. لتضاف إلى عدد كبير من الشهادات الموثقة حول هذه الجرائم، رغم أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لا يتعاملون بجدية معها؛ فإجراءات إدانة الاحتلال وقادته تمر بشكلٍ بطيء، كما لا توجد آلية فعالة لتنفيذ قرارات المؤسسات الدولية، خاصة قرارات محكمة العدل الدولية، لذلك يواصل الاحتلال تصعيد جرائمه، وهو واثق أنه سيفلت من العقاب».

ودعت الجبهة الشعبية الجمهور الأمريكي إلى أن يتصدى لـ «النظام الأمريكي السياسي المتصهين ويواصل الضغط عليه بكل الوسائل من أجل وقف دعم الكيان الصهيوني، ووقف تزويده بالسلاح، ووقف الشراكة والرعاية لنظام الإبادة الصهيوني».

وأشادت بكل من ساعد في تضميد جراح الشعب الفلسطيني ومنهم هذا الطبيب الأمريكي الذي وصفته بـ «الشجاع» وقالت «نؤكد أن دماء أطفال فلسطين وغزة ستلاحق القتلة الصهاينة المجرمين أينما كانوا «.