طرح خطاب لبوعلام صنصال للبيع في المكتبات الفرنسية

لافتة تضامن مع الكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل بوعلام صنصال معلّقة على جسر في بيزييه، جنوب فرنسا

باريس: يُطرح الجمعة في المكتبات الفرنسية خطاب للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في الجزائر، على أن تخصص العائدات لجمعية تدافع عن قضيته.

أُلقي هذا “الخطاب بمناسبة جائزة السلام لبائعي الكتب والناشرين الألمان”، ضمن مجموعة “منشورات غاليمار”، في مدينة فرانكفورت الألمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

ويقول بوعلام صنصال في الخطاب “إن الافتقار إلى الحرية ألمٌ يُجنّن الإنسان على المدى البعيد. فهو يُحوّل الإنسان إلى ظله وأحلامه إلى كوابيس”.

وحُكم على الكاتب الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر، في نهاية آذار/مارس الفائت بالسجن خمس سنوات بتهم عدة بينها المساس بسلامة الأراضي الجزائرية.

وفاقم اعتقاله التوترات القوية أصلا بين فرنسا والجزائر، في أعقاب إعلان باريس في أواخر تموز/يوليو 2024 تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو موقف يلتقي مع طرح مغربي حول هذا الإقليم.

وقالت دار غاليمار إن “الأرباح ستذهب إلى جمعية دعم بوعلام صنصال الدولية”.

كما تتبرع دارا نشر أخريان بأموال لدعم قضية الكاتب.

وهذه حال دار “دافيد راينارك” التي نشرت في نهاية آذار/مارس مجموعة من النصوص بقلم ستين مؤلفا “يدافعون عن شرف وشجاعة وعبقرية رجل واجه أسوأ أشكال القمع السياسي”.

وكذلك الأمر مع دار “إديسيون دو سير” Editions du Cerf وكتاب “Boualem Sansal, a l’epreuve du reel” الذي نُشر في كانون الثاني/يناير، وهو مقتبس من أطروحة دكتوراه عن هذا المؤلف بتوقيع ليزا رومان.

(أ ف ب)